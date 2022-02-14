Готовим окрошку с жареной картошкой и отварным языком

Рецепт приготовления

Для окрошки необходимо заранее сварить свиной язык.

Для этого поместить его в кастрюлю со специями и овощами(лук, морковь, сельдерей) и варить до готовности, примерно 2 часа.

Когда язык сварится и станет мягким, охладить его в очень холодной воде и счистить шкурку.

Все овощи и зелень хорошо помыть, почистить и стряхнуть влагу.

Сварить яйца вкрутую и охладить в холодной воде.

Нарезать кубиком огурцы, яйца и кружками редиску.

Нарезать язык.

Нарезать зелень.

Приготовить заправку из сметаны с горчицей.

Соединить всю нарезку, добавить сметанно-горчичную заправку, перемешать и залить окрошечным квасом до нужной густоты.

По вкусу посолить, поперчить, добавить немного сахара.

Картошку нарезать (у меня пятачками) и обжарить до готовности.

Разлить окрошку по тарелкам и положить в каждую горячую жареную картошку.

Кушать подано!