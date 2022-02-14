Готовим окрошку с жареной картошкой и отварным языком

Ингредиенты
- квас белый окрошечный - 1 литр
- картофель - 2-3 шт.
- яйца куриные - 2 шт.
- свежие огурцы - 2 шт.
- вареный свиной язык - 200 гр
- редиска - 6 шт.
- большой пучок разной зелени ( укроп, петрушка, кинза, мята и др)
- зеленый лук - 1 пучок
- сметана - 100 гр
- горчица - 1 ст.л.
- соль
- сахар
- перец
Рецепт приготовления
Для окрошки необходимо заранее сварить свиной язык.
Для этого поместить его в кастрюлю со специями и овощами(лук, морковь, сельдерей) и варить до готовности, примерно 2 часа.
Когда язык сварится и станет мягким, охладить его в очень холодной воде и счистить шкурку.
Все овощи и зелень хорошо помыть, почистить и стряхнуть влагу.
Сварить яйца вкрутую и охладить в холодной воде.
Нарезать кубиком огурцы, яйца и кружками редиску.
Нарезать язык.
Нарезать зелень.
Приготовить заправку из сметаны с горчицей.
Соединить всю нарезку, добавить сметанно-горчичную заправку, перемешать и залить окрошечным квасом до нужной густоты.
По вкусу посолить, поперчить, добавить немного сахара.
Картошку нарезать (у меня пятачками) и обжарить до готовности.
Разлить окрошку по тарелкам и положить в каждую горячую жареную картошку.
Кушать подано!
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