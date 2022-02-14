Четыре вкуса

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Готовим окрошку с жареной картошкой и отварным языком

Фото к рецепту: Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения

Ингредиенты

  • квас белый окрошечный - 1 литр
  • картофель - 2-3 шт.
  • яйца куриные - 2 шт.
  • свежие огурцы - 2 шт.
  • вареный свиной язык - 200 гр
  • редиска - 6 шт.
  • большой пучок разной зелени ( укроп, петрушка, кинза, мята и др)
  • зеленый лук - 1 пучок
  • сметана - 100 гр
  • горчица - 1 ст.л.
  • соль
  • сахар
  • перец

Рецепт приготовления

Для окрошки необходимо заранее сварить свиной язык.

Для этого поместить его в кастрюлю со специями и овощами(лук, морковь, сельдерей) и варить до готовности, примерно 2 часа.

Когда язык сварится и станет мягким, охладить его в очень холодной воде и счистить шкурку.

Все овощи и зелень хорошо помыть, почистить и стряхнуть влагу.

Сварить яйца вкрутую и охладить в холодной воде.

Нарезать кубиком огурцы, яйца и кружками редиску.

Нарезать язык.

Нарезать зелень.

Приготовить заправку из сметаны с горчицей.

Соединить всю нарезку, добавить сметанно-горчичную заправку, перемешать и залить окрошечным квасом до нужной густоты.

По вкусу посолить, поперчить, добавить немного сахара.

Картошку нарезать (у меня пятачками) и обжарить до готовности.

Разлить окрошку по тарелкам и положить в каждую горячую жареную картошку.

Кушать подано!

Фото рецепта

Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 1Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 2Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 3Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 4Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 5Окрошка с отварным языком и жареной картошкой #денькнигодарения: шаг 6
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