Картофель в духовке по-итальянски

Ингредиенты

картофель - 1 кг

чеснок - 6 зубчиков

соль - 1 ч.

СМЧП

травы - (орегано, итальянские травы)

масло сливочное

Пошаговый рецепт приготовления

Картофель нарезать продольно, затем нарезать кружочками.

Нарезанный картофель выложить на противень острой частью вверх.

Отправляем в разогретую до максимума духовку на 30 минут.

Если ваша духовка достаточно мощная, то через 20 минут проверьте готовность.

Для приготовления соуса отправляем в миску тертый чеснок, соль, СМЧП, сухую зелень по вкусу (душицу, итальянские травы) и обильно поливаем оливковым маслом.

Смешиваем.

Каждый ломтик готового картофеля разрезаем на три-четыре части.

Вы можете сразу перейти в миску с соусом.

Картофель перемешать с заправкой и подавать с салатом или кусочком чего-нибудь вкусненького.

Приятного аппетита! :)

