Четыре вкуса

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Картофель в духовке по-итальянски

Фото к рецепту: Картофель в духовке по-итальянски

 

Ингредиенты 

картофель - 1 кг 
чеснок - 6 зубчиков 
соль - 1 ч. 
СМЧП
травы - (орегано, итальянские травы) 
масло сливочное 

Пошаговый рецепт приготовления 

Картофель нарезать продольно, затем нарезать кружочками. 

Нарезанный картофель выложить на противень острой частью вверх. 

Отправляем в разогретую до максимума духовку на 30 минут. 

Если ваша духовка достаточно мощная, то через 20 минут проверьте готовность. 

Для приготовления соуса отправляем в миску тертый чеснок, соль, СМЧП, сухую зелень по вкусу (душицу, итальянские травы) и обильно поливаем оливковым маслом. 

Смешиваем. 

Каждый ломтик готового картофеля разрезаем на три-четыре части. 

Вы можете сразу перейти в миску с соусом. 

Картофель перемешать с заправкой и подавать с салатом или кусочком чего-нибудь вкусненького. 

Приятного аппетита! :) 
 

 

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