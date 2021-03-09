Картофель в духовке по-итальянски

Ингредиенты
картофель - 1 кг
чеснок - 6 зубчиков
соль - 1 ч.
СМЧП
травы - (орегано, итальянские травы)
масло сливочное
Пошаговый рецепт приготовления
Картофель нарезать продольно, затем нарезать кружочками.
Нарезанный картофель выложить на противень острой частью вверх.
Отправляем в разогретую до максимума духовку на 30 минут.
Если ваша духовка достаточно мощная, то через 20 минут проверьте готовность.
Для приготовления соуса отправляем в миску тертый чеснок, соль, СМЧП, сухую зелень по вкусу (душицу, итальянские травы) и обильно поливаем оливковым маслом.
Смешиваем.
Каждый ломтик готового картофеля разрезаем на три-четыре части.
Вы можете сразу перейти в миску с соусом.
Картофель перемешать с заправкой и подавать с салатом или кусочком чего-нибудь вкусненького.
Приятного аппетита! :)
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