Рецепт вкусных куриных сердечек с баклажанами

Ингредиенты
- сердечки куриные — 400 г
- баклажан (средний) — 1 шт. (300 г)
- помидоры — 2 шт. (300 г)
- чеснок (средний) — 4 зуб
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- соль
- петрушка —
- масло растительное для жарки
Рецепт приготовления
Сердечки помыть и отварить в подсоленной воде до мягкости, на это может уйти от 20 до 60 минут, пробуйте.
Баклажан очистить от кожуры и порезать кубиками размером с сердечки. Сложить в чашу, посыпать солью и оставить на 10-15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промыть, отжать и обсушить бумажным полотенцем. Обжарить в разогретом растительном масле до румяного состояния.
Добавить мелко нарезанный чеснок, слегка обжарить, присолить.
Добавить отваренные сердечки и помидоры, очищенные от кожи и нарезанные кубиком. Сразу добавьте чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Тушить 2-3 минуты, постоянно помешивая.
Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Куриные сердечки с баклажанами готовы. Подавайте их с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо.
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