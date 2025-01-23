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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных куриных сердечек с баклажанами

Фото к рецепту: Куриные сердечки с баклажанами

Ингредиенты

  • сердечки куриные — 400 г
  • баклажан (средний) — 1 шт. (300 г)
  • помидоры — 2 шт. (300 г)
  • чеснок (средний) — 4 зуб
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • соль
  • петрушка —
  • масло растительное для жарки

Рецепт приготовления

Сердечки помыть и отварить в подсоленной воде до мягкости, на это может уйти от 20 до 60 минут, пробуйте.

Баклажан очистить от кожуры и порезать кубиками размером с сердечки. Сложить в чашу, посыпать солью и оставить на 10-15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промыть, отжать и обсушить бумажным полотенцем. Обжарить в разогретом растительном масле до румяного состояния.

Добавить мелко нарезанный чеснок, слегка обжарить, присолить.

Добавить отваренные сердечки и помидоры, очищенные от кожи и нарезанные кубиком. Сразу добавьте чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Тушить 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Куриные сердечки с баклажанами готовы. Подавайте их с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо. 

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