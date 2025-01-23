Рецепт вкусных куриных сердечек с баклажанами

Сердечки помыть и отварить в подсоленной воде до мягкости, на это может уйти от 20 до 60 минут, пробуйте.

Баклажан очистить от кожуры и порезать кубиками размером с сердечки. Сложить в чашу, посыпать солью и оставить на 10-15 минут, чтобы убрать горечь. Затем промыть, отжать и обсушить бумажным полотенцем. Обжарить в разогретом растительном масле до румяного состояния.

Добавить мелко нарезанный чеснок, слегка обжарить, присолить.

Добавить отваренные сердечки и помидоры, очищенные от кожи и нарезанные кубиком. Сразу добавьте чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Тушить 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Куриные сердечки с баклажанами готовы. Подавайте их с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо.