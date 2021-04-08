Пасхальный кулич по рецепту бабушки

Ингредиенты
- яйца 2 шт.
- сахар 2 ст.л.
- сметана 100 гр.
- творог 180 гр.
- пшеничная мука 2 ст.
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
- ванилин 1 ч.л.
- изюм 30 гр.
- белый шоколад 1 плитка
- посыпка по желанию
Рецепт приготовления
В миске разбейте яйца и добавьте сахар.
Перемешайте.
Далее положите сметану,творог,ванилин и разрыхлитель и взбейте блендером.
Добавьте изюм.
Добавьте ,перемешивая лопаткой или ложкой, просеянную муку.
Готовим формочки для теста.
Распределите тесто по формам и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов до готовности.
Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Выпечке дайте остынуть.
Растопите в кипятке в фольге шоколад. Сделайте елаем в уголке надсечку и полейте на кулич и яйца.
Сверху посыпьте по желанию дроблеными орехами.
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