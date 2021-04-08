Четыре вкуса

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Пасхальный кулич по рецепту бабушки

Фото к рецепту: Бабушкин пасхальный кулич

Ингредиенты

  • яйца 2 шт.
  • сахар 2 ст.л.
  • сметана 100 гр.
  • творог 180 гр.
  • пшеничная мука 2 ст.
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.
  • ванилин 1 ч.л.
  • изюм 30 гр.
  • белый шоколад 1 плитка
  • посыпка по желанию

Рецепт приготовления

В миске разбейте яйца и добавьте сахар.

Перемешайте.

Далее положите сметану,творог,ванилин и разрыхлитель и взбейте блендером.

Добавьте изюм.

Добавьте ,перемешивая лопаткой или ложкой, просеянную муку.

Готовим формочки для теста.

Распределите тесто по формам и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов до готовности.

Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Выпечке дайте остынуть.

Растопите в кипятке в фольге шоколад. Сделайте елаем в уголке надсечку и полейте на кулич и яйца.

Сверху посыпьте по желанию дроблеными орехами.

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