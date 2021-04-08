Пасхальный кулич по рецепту бабушки

Рецепт приготовления

В миске разбейте яйца и добавьте сахар.

Перемешайте.

Далее положите сметану,творог,ванилин и разрыхлитель и взбейте блендером.

Добавьте изюм.

Добавьте ,перемешивая лопаткой или ложкой, просеянную муку.

Готовим формочки для теста.

Распределите тесто по формам и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов до готовности.

Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Выпечке дайте остынуть.

Растопите в кипятке в фольге шоколад. Сделайте елаем в уголке надсечку и полейте на кулич и яйца.

Сверху посыпьте по желанию дроблеными орехами.