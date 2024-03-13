Рецепт вкусных ажурных блинов

Ингредиенты
молоко - 250 мл.
вода (кипяток) - 250 мл.
дрожжи сухие быстродействующие - 3 г (0,5 ч.л. )
мука - 200 г (1,5 ст. объёмом 200 мл)
масло растительное - 1,5 ст.л.
яйцо - 1 шт.
сахар - 1 ст.л.
соль - 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Тёплое молоко перелейте в глубокую миску, добавьте дрожжи и перемешайте.
Оставьте смесь примерно на 10-15 минут, для того, чтобы дрожжи активировались.
Добавьте соль, сахар и яйцо.
Тщательно размешайте молочную смесь венчиком несколько секунд, до растворения соли и сахара.
Всейте муку через мелкое сито и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Получится гладкое, густое тесто, по консистенции напоминающее очень густую сметану.
Прикройте ёмкость с тестом полотенцем и оставьте в тёплом уголке кухни примерно на 40 минут.
За это время тесто значительно увеличится в объёме.
Постоянно помешивая тесто венчиком, тонкой струйкой влейте кипяток.
Добавьте растительное масло -1.5 ч.л и можно жарить.
Вылейте на сковороду порцию теста и распределите тонким, равномерным слоем по дну.
Обжарьте блин примерно 20-30 секунд с одной стороны, пока его поверхность не станет матовой, а края не подрумянятся.
Затем широкой лопаткой аккуратно переверните блин и обжарьте ещё 10-15 секунд с другой стороны, до румяности.
Переложите готовый блин на тарелку и повторите процесс с оставшимся тестом.
Ажурные блины на дрожжах готовы.
Подавайте их к столу, при желании дополнив мёдом, вареньем или джемом.
Кушать подано!
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