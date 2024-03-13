Рецепт вкусных ажурных блинов

молоко - 250 мл.

вода (кипяток) - 250 мл.

дрожжи сухие быстродействующие - 3 г (0,5 ч.л. )

мука - 200 г (1,5 ст. объёмом 200 мл)

масло растительное - 1,5 ст.л.

яйцо - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

Тёплое молоко перелейте в глубокую миску, добавьте дрожжи и перемешайте.

Оставьте смесь примерно на 10-15 минут, для того, чтобы дрожжи активировались.

Добавьте соль, сахар и яйцо.

Тщательно размешайте молочную смесь венчиком несколько секунд, до растворения соли и сахара.

Всейте муку через мелкое сито и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Получится гладкое, густое тесто, по консистенции напоминающее очень густую сметану.

Прикройте ёмкость с тестом полотенцем и оставьте в тёплом уголке кухни примерно на 40 минут.

За это время тесто значительно увеличится в объёме.

Постоянно помешивая тесто венчиком, тонкой струйкой влейте кипяток.

Добавьте растительное масло -1.5 ч.л и можно жарить.

Вылейте на сковороду порцию теста и распределите тонким, равномерным слоем по дну.

Обжарьте блин примерно 20-30 секунд с одной стороны, пока его поверхность не станет матовой, а края не подрумянятся.

Затем широкой лопаткой аккуратно переверните блин и обжарьте ещё 10-15 секунд с другой стороны, до румяности.

Переложите готовый блин на тарелку и повторите процесс с оставшимся тестом.

Ажурные блины на дрожжах готовы.

Подавайте их к столу, при желании дополнив мёдом, вареньем или джемом.

Кушать подано!