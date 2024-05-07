Готовим вкусные пирожки из картофельного дрожжевого теста

1. Приготовим начинку. Овощи очищаем и отвариваем картофель (500 г) в подсоленной воде.

2. Нарезаем репчатый лук (1 шт) полукольцами и морковь, мелкими кубиками.

3. На разогретом растительном масле обжариваем морковь до готовности.

4. Затем перекладываем морковь в миску.

5. Доливаем в сковороду растительное масло (1 ст.л.) и обжариваем лук до золотистости.

6. Снимаем сковороду с огня и кладем кусочек сливочного масла, перемешиваем до его расплавления.

7. Картофель готов! Сливаем отвар, но не удаляем. В отваренный картофель, добавляем лук и измельчаем блендером.

8. Затем вливаем белок, желток оставляем, посыпаем картофель специями и перемешиваем.

9. Отделяем от картофельной массы 110 грамм пюре и убираем в сторону.

10. Смешиваем оставшееся пюре (390 г) с обжаренной морковью. По желанию в начинку можно добавить мелко нарезанные кубиком вареные яйца (4 шт). Начинка готова!

11. Приготовим опару. Дрожжи (1 ч.л.), сахар (1 ст.л.) и муку (2 ст.л.) смешиваем с теплым картофельным отваром (60 гр). Накрываем миску с опарой крышкой и убираем в теплое место до образования пенной шапочки, минут на 30.

12. Приготовим тесто. К опаре добавляем картофельное пюре (110 гр), теплое молоко, мягкое сливочное масло (60 гр), 1 желток и соль. Перемешиваем и измельчаем блендером до образования однородной жидкой массы.

13. В жидкую смесь, небольшими частями (2/3 часть) просеиваем муку.

14. Подпыляем столешницу мукой (1/3 часть) и домешиваем тесто.

15. Собираем тесто в ком и округляем.

16. Смазываем большую миску и тесто растительным маслом. Закрываем миску пленкой и ставим в теплое место (на 1-1,5 часа) для увеличения теста в 2,5 раза.

17. Выброженное тесто обминаем и делим на 16 равных частей,

19. Расплющиваем каждую часть теста в лепешку и кладем начинку.

20. Формируем пирожки.

21. Выкладываем пирожки на противень, застеленный бумагой и смазанной маслом. Накрываем пленкой или полотенцем и убираем в теплое место до увеличения пирожков в 2 раза.

22. Перед выпечкой смазываем пироги взбитым яйцом.