Готовим вкусные пирожки из картофельного дрожжевого теста

Ингредиенты
- начинка
- лук репчатый - 1 шт.
- масло растительное - 2 ст.л.
- картофель (вес отваренного) - 500 г
- масло сливочное - 20 г
- морковь - 1 шт.
- приправа - 0,5 ч.л.
- яичный белок - 1 шт.
- специи
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- опара
- мука - 2 ст.л.
- дрожжи (сухие) - 1 ч.л.
- сахар - 1 ст.л.
- картофельный отвар - 60 г
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- тесто
- мука - 400 г
- масло сливочное (мягкое) - 60 г
- молоко (теплое) - 100 г
- картофельное пюре - 110 г
- желток - 1 шт.
- соль - 1 ч.л.
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- дополнительно
- яйцо (для смазывания пирогов) - 1 шт
- сметана (для смазывания пирогов) - 1 ч.л.
Фото рецепта
1. Приготовим начинку. Овощи очищаем и отвариваем картофель (500 г) в подсоленной воде.
7. Картофель готов! Сливаем отвар, но не удаляем. В отваренный картофель, добавляем лук и измельчаем блендером.
10. Смешиваем оставшееся пюре (390 г) с обжаренной морковью. По желанию в начинку можно добавить мелко нарезанные кубиком вареные яйца (4 шт). Начинка готова!
11. Приготовим опару. Дрожжи (1 ч.л.), сахар (1 ст.л.) и муку (2 ст.л.) смешиваем с теплым картофельным отваром (60 гр). Накрываем миску с опарой крышкой и убираем в теплое место до образования пенной шапочки, минут на 30.
12. Приготовим тесто. К опаре добавляем картофельное пюре (110 гр), теплое молоко, мягкое сливочное масло (60 гр), 1 желток и соль. Перемешиваем и измельчаем блендером до образования однородной жидкой массы.
16. Смазываем большую миску и тесто растительным маслом. Закрываем миску пленкой и ставим в теплое место (на 1-1,5 часа) для увеличения теста в 2,5 раза.
21. Выкладываем пирожки на противень, застеленный бумагой и смазанной маслом. Накрываем пленкой или полотенцем и убираем в теплое место до увеличения пирожков в 2 раза.
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