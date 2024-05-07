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Четыре вкуса

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Готовим вкусные пирожки из картофельного дрожжевого теста

Фото к рецепту: Пирожки из картофельного дрожжевого теста

Ингредиенты

  • начинка
  • лук репчатый - 1 шт.
  • масло растительное - 2 ст.л.
  • картофель (вес отваренного) - 500 г
  • масло сливочное - 20 г
  • морковь - 1 шт.
  • приправа - 0,5 ч.л.
  • яичный белок - 1 шт.
  • специи
  • -
  • опара
  • мука - 2 ст.л.
  • дрожжи (сухие) - 1 ч.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • картофельный отвар - 60 г
  • -
  • тесто
  • мука - 400 г
  • масло сливочное (мягкое) - 60 г
  • молоко (теплое) - 100 г
  • картофельное пюре - 110 г
  • желток - 1 шт.
  • соль - 1 ч.л.
  • -
  • дополнительно
  • яйцо (для смазывания пирогов) - 1 шт
  • сметана (для смазывания пирогов) - 1 ч.л.

Фото рецепта

Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 1
1. Приготовим начинку. Овощи очищаем и отвариваем картофель (500 г) в подсоленной воде.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 2
2. Нарезаем репчатый лук (1 шт) полукольцами и морковь, мелкими кубиками.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 3
3. На разогретом растительном масле обжариваем морковь до готовности.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 4
4. Затем перекладываем морковь в миску.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 5
5. Доливаем в сковороду растительное масло (1 ст.л.) и обжариваем лук до золотистости.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 6
6. Снимаем сковороду с огня и кладем кусочек сливочного масла, перемешиваем до его расплавления.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 7
7. Картофель готов! Сливаем отвар, но не удаляем. В отваренный картофель, добавляем лук и измельчаем блендером.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 8
8. Затем вливаем белок, желток оставляем, посыпаем картофель специями и перемешиваем.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 9
9. Отделяем от картофельной массы 110 грамм пюре и убираем в сторону.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 10
10. Смешиваем оставшееся пюре (390 г) с обжаренной морковью. По желанию в начинку можно добавить мелко нарезанные кубиком вареные яйца (4 шт). Начинка готова!
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 11
11. Приготовим опару. Дрожжи (1 ч.л.), сахар (1 ст.л.) и муку (2 ст.л.) смешиваем с теплым картофельным отваром (60 гр). Накрываем миску с опарой крышкой и убираем в теплое место до образования пенной шапочки, минут на 30.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 12
12. Приготовим тесто. К опаре добавляем картофельное пюре (110 гр), теплое молоко, мягкое сливочное масло (60 гр), 1 желток и соль. Перемешиваем и измельчаем блендером до образования однородной жидкой массы.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 13
13. В жидкую смесь, небольшими частями (2/3 часть) просеиваем муку.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 14
14. Подпыляем столешницу мукой (1/3 часть) и домешиваем тесто.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 15
15. Собираем тесто в ком и округляем.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 16
16. Смазываем большую миску и тесто растительным маслом. Закрываем миску пленкой и ставим в теплое место (на 1-1,5 часа) для увеличения теста в 2,5 раза.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 17
17. Выброженное тесто обминаем и делим на 16 равных частей,
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 18
18. ... округляем.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 19
19. Расплющиваем каждую часть теста в лепешку и кладем начинку.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 20
20. Формируем пирожки.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 21
21. Выкладываем пирожки на противень, застеленный бумагой и смазанной маслом. Накрываем пленкой или полотенцем и убираем в теплое место до увеличения пирожков в 2 раза.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 22
22. Перед выпечкой смазываем пироги взбитым яйцом.
Пирожки из картофельного дрожжевого теста: шаг 23
23. Выпекаем пироги в предварительно разогретой до 180 °С духовке, 30-35 минут. Готовые пироги накрываем полотенцем. 

Кушать подано!
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