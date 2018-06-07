Салат Лебединый пух

Этот салат порадует не только своим вкусом, но и аппетитным видом! Особую воздушность и нежность салату придает пекинская капуста. И несмотря на то, что продукты, входящие в его состав, самые обычные, их сочетание не оставит равнодушным ваших гостей!

Есть несколько вариантов этого салата: филе курицы, при желании, можно заменить на консервированного лосося или тунца!