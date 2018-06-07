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Четыре вкуса

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Салат Лебединый пух

Салат Лебединый пух

Этот салат порадует не только своим вкусом, но и аппетитным видом! Особую воздушность и нежность салату придает пекинская капуста. И несмотря на то, что продукты, входящие в его состав, самые обычные, их сочетание не оставит равнодушным ваших гостей!
Есть несколько вариантов этого салата: филе курицы, при желании, можно заменить на консервированного лосося или тунца!

Ингредиенты

  • 200 г филе курицы
  • 2 шт. картофеля
  • 3 яйца
  • 150 г сыра
  • 1 луковица
  • 1/3 шт. пекинской капусты
  • 200 г майонеза
  • по вкусу соль, перец
  • для маринада:
  • 200 мл кипятка
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. яблочного уксуса

Приготовление

  1. Лук порезать тонкими полукольцами. Чтобы удалить излишнюю горечь, замариновать его на 10 минут, залив кипятком с добавлением сахара, соли и яблочного уксуса. По истечении времени, дать воде хорошенько стечь с лука.
  2. Салат выкладывается слоями. На дно плоской тарелки намазать немного майонеза, положить натертый на крупной терке отварной картофель.
  3. Следующий слой - лук, смазать майонезом.
  4. Затем слой мелко порезанного отваренного филе курицы, смазать майонезом.
  5. Следующим слоем будут белки отваренных вкрутую яиц, натертые на крупной терке.
  6. Слой натертого на крупной терке сыра, смазать майонезом.
  7. Сверху натереть желток на мелкой терке.
  8. Верх салата посыпать пекинской капустой, порезанной соломкой.
  9. Слои по вкусу можно перчить или подсаливать. Готовому салату дать охладиться в холодильнике в течении часа.

    Приятного аппетита!

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