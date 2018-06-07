Салат Лебединый пух

Этот салат порадует не только своим вкусом, но и аппетитным видом! Особую воздушность и нежность салату придает пекинская капуста. И несмотря на то, что продукты, входящие в его состав, самые обычные, их сочетание не оставит равнодушным ваших гостей!
Есть несколько вариантов этого салата: филе курицы, при желании, можно заменить на консервированного лосося или тунца!
Ингредиенты
- 200 г филе курицы
- 2 шт. картофеля
- 3 яйца
- 150 г сыра
- 1 луковица
- 1/3 шт. пекинской капусты
- 200 г майонеза
- по вкусу соль, перец
- для маринада:
- 200 мл кипятка
- 1 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. яблочного уксуса
Приготовление
- Лук порезать тонкими полукольцами. Чтобы удалить излишнюю горечь, замариновать его на 10 минут, залив кипятком с добавлением сахара, соли и яблочного уксуса. По истечении времени, дать воде хорошенько стечь с лука.
- Салат выкладывается слоями. На дно плоской тарелки намазать немного майонеза, положить натертый на крупной терке отварной картофель.
- Следующий слой - лук, смазать майонезом.
- Затем слой мелко порезанного отваренного филе курицы, смазать майонезом.
- Следующим слоем будут белки отваренных вкрутую яиц, натертые на крупной терке.
- Слой натертого на крупной терке сыра, смазать майонезом.
- Сверху натереть желток на мелкой терке.
- Верх салата посыпать пекинской капустой, порезанной соломкой.
- Слои по вкусу можно перчить или подсаливать. Готовому салату дать охладиться в холодильнике в течении часа.
Приятного аппетита!
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