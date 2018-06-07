Похрустеть огурчиками, да так, чтобы за ушами трещало, любит каждый. Сколько есть разных способов приготовления этих простых овощей. Можно мариновать, солить, квасить, нарезать для свежего летнего салата! Но нам, истинным любителям зеленых да пупырчатых, всё мало. Хочется еще вариантов. И они есть.

Предлагаем вам один. Не овощи получаются, а бомба!

Битые огурцы — китайский способ подачи привычного овоща. Тут и кунжутное масло вместо подсолнечного, и соевый соус для пикантности, и перец чили для остроты. Скажем так, уже полюбившиеся рецепты не будут забыты, но каждый раз, когда захочется чего-нибудь эдакого, вы будете обращаться именно к этому способу.

Ингредиенты Огурцы 0,5 кг Рисовый уксус 30 мл Чеснок 2 зуб. Соевый соус 20 мл Кунжутное масло 10 мл Соль 2 ч. л. Перец чили 1 шт.

Приготовление Помойте огурцы. Продольно разрежьте каждый овощ надвое. Очистите плоды от семечек. Отбейте молотком. Теперь разрежьте каждую часть огурца наискось. Перенесите в глубокую емкость. Добавьте соль и уксус. Поставьте в теплое место на 10 минут. Нарежьте чеснок и перец чили. Отожмите огурцы. Высыпьте в другую емкость. Добавьте к ним измельченные продукты, кунжутное масло и соевый соус.

Блюдо можно подавать вместо привычного салата. С ним запеченное мясо станет еще вкуснее, а простой картофельный или рисовый гарнир будет очень даже кстати. Добавьте меньше перца, если боитесь, что огурцы будут слишком острыми. Но, поверьте, еще никто не жаловался.