Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 715 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Битые огурцы

Битые огурцы

Похрустеть огурчиками, да так, чтобы за ушами трещало, любит каждый. Сколько есть разных способов приготовления этих простых овощей. Можно мариновать, солить, квасить, нарезать для свежего летнего салата! Но нам, истинным любителям зеленых да пупырчатых, всё мало. Хочется еще вариантов. И они есть.

Предлагаем вам один. Не овощи получаются, а бомба!

Битые огурцы — китайский способ подачи привычного овоща. Тут и кунжутное масло вместо подсолнечного, и соевый соус для пикантности, и перец чили для остроты. Скажем так, уже полюбившиеся рецепты не будут забыты, но каждый раз, когда захочется чего-нибудь эдакого, вы будете обращаться именно к этому способу.

Ингредиенты

Огурцы 0,5 кг
Рисовый уксус 30 мл
Чеснок 2 зуб.
Соевый соус 20 мл
Кунжутное масло 10 мл
Соль 2 ч. л.
Перец чили 1 шт.

Приготовление

  1. Помойте огурцы. Продольно разрежьте каждый овощ надвое. Очистите плоды от семечек. Отбейте молотком.отбить огурцы
  2. Теперь разрежьте каждую часть огурца наискось. Перенесите в глубокую емкость. Добавьте соль и уксус. Поставьте в теплое место на 10 минут.нарезать огурцы
  3. Нарежьте чеснок и перец чили.измельчить перец чили
  4. Отожмите огурцы. Высыпьте в другую емкость. Добавьте к ним измельченные продукты, кунжутное масло и соевый соус.огурцы по-китайски
Блюдо можно подавать вместо привычного салата. С ним запеченное мясо станет еще вкуснее, а простой картофельный или рисовый гарнир будет очень даже кстати. Добавьте меньше перца, если боитесь, что огурцы будут слишком острыми. Но, поверьте, еще никто не жаловался.
Ссылка на первоисточник
Холодные закуски
Гарниры и соусы
наверх