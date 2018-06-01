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Четыре вкуса

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Слоёный десерт с зефиром и фруктами

Быстро и без долгой возни!

Ингредиенты:

Зефир — 150 грамм
Сметана (20% жирности или выше) — 200 грамм
Хурма — 2 штуки
Орехи грецкие (дробленые) — 70 грамм
Мандарин — для украшения

Приготовление:

Нарезаем зефир и хурму мелкими кусочками.

Укладываем слоями в стеклянные бокалы все ингредиенты: зефир, сметана, грецкие орехи, сметана, зефир, сметана, хурма, сметана.

Затем повторяйте все слои снова.

Украшаем десерт долькой очищенного мандарина и подаем на праздничный стол.

Приятного аппетита!

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