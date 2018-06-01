Пирог с бри, баклажанами и помидорами

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Разморозьте заранее слоеное тесто.

Шаг 2 Нарежьте баклажаны и помидоры кружками толщиной 4 мм. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления золотистых полосок. Приправьте баклажаны солью и перцем, посыпьте майораном. Остудите.

Шаг 3 Разогрейте духовку до 180 °С. На слегка присыпанной мукой поверхности немного раскатайте тесто в круг диаметром 28 см, двигая скалку в одном направлении, чтобы не смять слои.

Шаг 4 Выложите тесто в форму диаметром 24 см с низкими бортиками. Часто наколите тесто вилкой. Поставьте пирог в духовку на 10 мин.