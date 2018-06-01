Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...
  • Валентина БогдановаШирочкина
    Одни только обертки отталкивают! А то, что в них и подавно!Подарок, который ...

Пирог с бри, баклажанами и помидорами

Открытые летние пироги — вещь эффектная и эфемерная. Вот он есть — румяный, горячий, ароматный, а вот его уже и нет. Только крошки и жалобные вздохи: «А пирог казался таким большим...».

  • пирог с бри

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 350 г слоеного бездрожжевого теста
  • 2 средних баклажана
  • 2 средних помидора
  • 200 г сыра бри
  • 1 ч. л. сушеного майорана
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разморозьте заранее слоеное тесто.

Шаг 2

Нарежьте баклажаны и помидоры кружками толщиной 4 мм. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления золотистых полосок. Приправьте баклажаны солью и перцем, посыпьте майораном. Остудите.

Шаг 3

Разогрейте духовку до 180 °С. На слегка присыпанной мукой поверхности немного раскатайте тесто в круг диаметром 28 см, двигая скалку в одном направлении, чтобы не смять слои.

Шаг 4

Выложите тесто в форму диаметром 24 см с низкими бортиками. Часто наколите тесто вилкой. Поставьте пирог в духовку на 10 мин.

Шаг 5

Сыр бри нарежьте ломтиками. Достаньте основу пирога из духовки. Выкладывайте на тесто сыр, помидоры и баклажаны по спирали внахлест, начиная от бортиков формы. Сбрызните пирог оливковым маслом и поставьте в разогретую духовку на 20 мин.

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
Горячие закуски
Гарниры и соусы

Картина дня

наверх