Пирог с бри, баклажанами и помидорами

Открытые летние пироги — вещь эффектная и эфемерная. Вот он есть — румяный, горячий, ароматный, а вот его уже и нет. Только крошки и жалобные вздохи: «А пирог казался таким большим...».
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 350 г слоеного бездрожжевого теста
- 2 средних баклажана
- 2 средних помидора
- 200 г сыра бри
- 1 ч.
- оливковое масло
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разморозьте заранее слоеное тесто.
Шаг 2
Нарежьте баклажаны и помидоры кружками толщиной 4 мм. Разогрейте сковороду-гриль с оливковым маслом и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления золотистых полосок. Приправьте баклажаны солью и перцем, посыпьте майораном. Остудите.
Шаг 3
Разогрейте духовку до 180 °С. На слегка присыпанной мукой поверхности немного раскатайте тесто в круг диаметром 28 см, двигая скалку в одном направлении, чтобы не смять слои.
Шаг 4
Выложите тесто в форму диаметром 24 см с низкими бортиками. Часто наколите тесто вилкой. Поставьте пирог в духовку на 10 мин.
Шаг 5
Сыр бри нарежьте ломтиками. Достаньте основу пирога из духовки. Выкладывайте на тесто сыр, помидоры и баклажаны по спирали внахлест, начиная от бортиков формы. Сбрызните пирог оливковым маслом и поставьте в разогретую духовку на 20 мин.
Свежие комментарии