Четыре вкуса

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Капоната из кабачков прямо как в Сицилии

Фото к рецепту: Сицилийская капоната из кабачков

Ингредиенты

  • лук репчатый - 1 шт.
  • помидор (крупный) - 1 шт.
  • чеснок - 4 зубчика
  • стебель сельдерея - 1/2 шт.
  • кабачки - 2 шт.
  • соль
  • перец
  • орегано - 1 щепотка
  • анис - 1 щепотка
  • оливки - 30 гр.
  • свежая зелень - 1 пучок
  • хлеб

Рецепт приготовления

Подготовить все ингредиенты.

Бланшировать помидор.

Нарезать лук и обжарить.

Нарезать остальные овощи.

К обжаренному луку добавить чеснок и сельдерей.

Немного протушив, добавить помидор.

Отдельно обжарить кабачки до готовности.

Смешать все вместе, заправить, добавить оливки и свежую зелень.

Подавать с хрустящим хлебом.

Кушать подано!

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