Капоната из кабачков прямо как в Сицилии

Ингредиенты
- лук репчатый - 1 шт.
- помидор (крупный) - 1 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- стебель сельдерея - 1/2 шт.
- кабачки - 2 шт.
- соль
- перец
- орегано - 1 щепотка
- анис - 1 щепотка
- оливки - 30 гр.
- свежая зелень - 1 пучок
- хлеб
Рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты.
Бланшировать помидор.
Нарезать лук и обжарить.
Нарезать остальные овощи.
К обжаренному луку добавить чеснок и сельдерей.
Немного протушив, добавить помидор.
Отдельно обжарить кабачки до готовности.
Смешать все вместе, заправить, добавить оливки и свежую зелень.
Подавать с хрустящим хлебом.
Кушать подано!
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