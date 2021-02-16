Четыре вкуса

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Мясной пирог из сдобного дрожжевого теста в духовке

Фото к рецепту: Мясной пирог из сдобного дрожжевого теста в духовке

Ингредиенты 

на рецепт приготовления: 
молоко 150 мл. 
вода 150 мл. 
свежие дрожжи 15 гр. 
сахар 1 ст. 
куриное яйцо 1 шт. 
сливочное масло 50 гр. 
пшеничная мука 500 гр. 
соль 1 ч. 
масло растительное 2,5 ст. 

для начинки пирога: 
фарш 300 гр. 
репчатый лук 1 шт. 
болгарский перец 1 шт. 
пюре 2 ст. 
смесь перца 
хмели-сунели 
кориандр 
соль 
смазать торт: 
куриное яйцо 1 шт. 
молоко 2 ст. (30 мл.) 

Пошаговый рецепт приготовления 

Чтобы приготовить вкусный масляный пирог с мясной начинкой, мы готовим необходимые продукты со специями. 

В мерную посуду в равных пропорциях налить сто пятьдесят миллилитров воды и сто пятьдесят миллилитров молока, затем всыпать в нее одну столовую ложку сахара, всыпать пятнадцать грамм свежих дрожжей, три столовые ложки муки и, смешав все ингредиенты накройте полотенцем и положите в теплое место на пятнадцать-двадцать минут, чтобы активировать дрожжи. 
В миску с тестом налить пятьдесят грамм топленого масла. 

Одно куриное яйцо разбить в небольшую миску, всыпать в него одну чайную ложку соли и хорошо перемешать, разорвав белковые нити, затем вылить яичную смесь в миску с тестом.

 
Просейте четыреста граммов пшеничной муки в миску с тестом и замесите тесто, перемешивая все ингредиенты. 

Тщательно вымесите тесто в миске руками пять-семь минут и соберите его в комок. 
Выложить тесто в миску и сверху смазать небольшим количеством растительного масла, затем накрыть полотенцем и поставить на час в теплое место для отстаивания. 

Ставим сковороду на плиту и вливаем в нее две столовые ложки растительного масла, затем кладем в нее триста граммов смешанного фарша и обжариваем, помешивая лопаткой. 
Одну головку лука натереть на крупной терке, затем выложить на сковороду, перемешать с фаршем и обжарить. 

Нарежьте один болгарский перец довольно маленьким кубиком, затем положите его на сковороду и жарьте, помешивая, на сильном огне около двух минут. 

В сковороду всыпать соль, хмели-сунели, кориандр, смесь перцев по вкусу и перемешать, затем убавить огонь на плите до минимума, накрыть сковороду крышкой и довести фарш до полной готовности минут десять. 

Переложить фарш в глубокую посуду, добавить к нему две столовые ложки пюре и перемешать. 

Со временем присыпаем стол небольшим количеством муки и выкладываем тесто, которое затем замешиваем и раскатываем скалкой до образования большого прямоугольного коржа толщиной два-три миллиметра. 

Необходимое количество подготовленной начинки выкладываем по большому краю коржа, затем покрываем тестом, которым фиксируем и склеиваем края, затем скручиваем и равномерно выкладываем оставшуюся начинку. 

Снова перекрутите начиненную лепешку и хорошо заполните ее края. 

Снова оберните фаршированный корж и сделайте ножом по краю коржа надрезы шириной в полтора сантиметра. Скатываем фаршированный корж в плотный рулет и хорошо склеиваем его края. 

Застилаем противень пергаментом и аккуратно выкладываем на него рулет швом вниз, затем ставим в теплое место на сорок минут, чтобы он постоял. 

По истечении времени смазать дальний пирог взбитым с небольшим количеством молока яичным желтком, затем при желании посыпать кунжутом. 

Ставим противень в разогретую до ста семидесяти градусов духовку и выпекаем корж около сорока минут до появления золотистой корочки, после чего вынимаем приготовленный корж из духовки и ставим на стол. 

Готовим вкусно, готовим просто, вкусную выпечку с фаршем и болгарским перцем готовим дома вместе! Всем приятного аппетита Дорогие друзья! 

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