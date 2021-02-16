Мясной пирог из сдобного дрожжевого теста в духовке

Ингредиенты

на рецепт приготовления:

молоко 150 мл.

вода 150 мл.

свежие дрожжи 15 гр.

сахар 1 ст.

куриное яйцо 1 шт.

сливочное масло 50 гр.

пшеничная мука 500 гр.

соль 1 ч.

масло растительное 2,5 ст.

для начинки пирога:

фарш 300 гр.

репчатый лук 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

пюре 2 ст.

смесь перца

хмели-сунели

кориандр

соль

смазать торт:

куриное яйцо 1 шт.

молоко 2 ст. (30 мл.)

Пошаговый рецепт приготовления

Чтобы приготовить вкусный масляный пирог с мясной начинкой, мы готовим необходимые продукты со специями.

В мерную посуду в равных пропорциях налить сто пятьдесят миллилитров воды и сто пятьдесят миллилитров молока, затем всыпать в нее одну столовую ложку сахара, всыпать пятнадцать грамм свежих дрожжей, три столовые ложки муки и, смешав все ингредиенты накройте полотенцем и положите в теплое место на пятнадцать-двадцать минут, чтобы активировать дрожжи.

В миску с тестом налить пятьдесят грамм топленого масла.

Одно куриное яйцо разбить в небольшую миску, всыпать в него одну чайную ложку соли и хорошо перемешать, разорвав белковые нити, затем вылить яичную смесь в миску с тестом.

Просейте четыреста граммов пшеничной муки в миску с тестом и замесите тесто, перемешивая все ингредиенты.

Тщательно вымесите тесто в миске руками пять-семь минут и соберите его в комок.

Выложить тесто в миску и сверху смазать небольшим количеством растительного масла, затем накрыть полотенцем и поставить на час в теплое место для отстаивания.

Ставим сковороду на плиту и вливаем в нее две столовые ложки растительного масла, затем кладем в нее триста граммов смешанного фарша и обжариваем, помешивая лопаткой.

Одну головку лука натереть на крупной терке, затем выложить на сковороду, перемешать с фаршем и обжарить.

Нарежьте один болгарский перец довольно маленьким кубиком, затем положите его на сковороду и жарьте, помешивая, на сильном огне около двух минут.

В сковороду всыпать соль, хмели-сунели, кориандр, смесь перцев по вкусу и перемешать, затем убавить огонь на плите до минимума, накрыть сковороду крышкой и довести фарш до полной готовности минут десять.

Переложить фарш в глубокую посуду, добавить к нему две столовые ложки пюре и перемешать.

Со временем присыпаем стол небольшим количеством муки и выкладываем тесто, которое затем замешиваем и раскатываем скалкой до образования большого прямоугольного коржа толщиной два-три миллиметра.

Необходимое количество подготовленной начинки выкладываем по большому краю коржа, затем покрываем тестом, которым фиксируем и склеиваем края, затем скручиваем и равномерно выкладываем оставшуюся начинку.

Снова перекрутите начиненную лепешку и хорошо заполните ее края.

Снова оберните фаршированный корж и сделайте ножом по краю коржа надрезы шириной в полтора сантиметра. Скатываем фаршированный корж в плотный рулет и хорошо склеиваем его края.

Застилаем противень пергаментом и аккуратно выкладываем на него рулет швом вниз, затем ставим в теплое место на сорок минут, чтобы он постоял.

По истечении времени смазать дальний пирог взбитым с небольшим количеством молока яичным желтком, затем при желании посыпать кунжутом.

Ставим противень в разогретую до ста семидесяти градусов духовку и выпекаем корж около сорока минут до появления золотистой корочки, после чего вынимаем приготовленный корж из духовки и ставим на стол.

Готовим вкусно, готовим просто, вкусную выпечку с фаршем и болгарским перцем готовим дома вместе! Всем приятного аппетита Дорогие друзья!