Авторский рецепт мяса по-французски

мясо говядина вырезка (свинина карбонат) – 600 гр.

майонез (соус бешамель) – 70-80 гр.

луковица крупная – 1 шт.

картофель – 4-6 шт.

масло сливочное – 30 гр.

сыр полутвердый ( голландский) – 150-180 гр.

травы: орегано, базилик, тимьян – по щепотке

масло растительное – 1 ст.л.

соль и перец

Рецепт приготовления

Мясо порезать на куски толщиной 10-15 мм и отбить с одной стороны, после чего посолить, поперчить и отложить в сторону для маринования

Лук порезать на мелкие кубики, добавить майонез, треть натёртого сыра, немного воды и хорошо перемешать.

Картофель разрезать вдоль пополам, нарезать на дольки, добавить немного соли и сбрызнуть растительным маслом. Перемешать.

В форму выложить пергаментную бумагу.

Картофель выложить внахлест, закрыв полностью дно.

Отправить форму с картофелем в разогретую духовку при 200С на 15 минут.

Мясо обжарить с обеих сторон по 1 минуте на сильном нагреве на смеси в равных долях сливочного и растительного масла, что не подгорало сливочное масло.

Мясо выложить на картофель, слить из сковороды остаток сливочного масла на мясо, посыпать смесью трав и полить луково-майонезной смесью, закрыв полностью мясо.

Закрыть форму фольгой.

Отправить снова блюдо запекаться при 200С на 45-55 минут.

Ориентируйтесь по своей духовке.

По готовности снять фольгу, посыпать остатком сыра и продолжить запекание до образования румяной корочки.

Кушать подано!