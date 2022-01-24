Авторский рецепт мяса по-французски

Ингредиенты
мясо говядина вырезка (свинина карбонат) – 600 гр.
майонез (соус бешамель) – 70-80 гр.
луковица крупная – 1 шт.
картофель – 4-6 шт.
масло сливочное – 30 гр.
сыр полутвердый ( голландский) – 150-180 гр.
травы: орегано, базилик, тимьян – по щепотке
масло растительное – 1 ст.л.
соль и перец
Рецепт приготовления
Мясо порезать на куски толщиной 10-15 мм и отбить с одной стороны, после чего посолить, поперчить и отложить в сторону для маринования
Лук порезать на мелкие кубики, добавить майонез, треть натёртого сыра, немного воды и хорошо перемешать.
Картофель разрезать вдоль пополам, нарезать на дольки, добавить немного соли и сбрызнуть растительным маслом. Перемешать.
В форму выложить пергаментную бумагу.
Картофель выложить внахлест, закрыв полностью дно.
Отправить форму с картофелем в разогретую духовку при 200С на 15 минут.
Мясо обжарить с обеих сторон по 1 минуте на сильном нагреве на смеси в равных долях сливочного и растительного масла, что не подгорало сливочное масло.
Мясо выложить на картофель, слить из сковороды остаток сливочного масла на мясо, посыпать смесью трав и полить луково-майонезной смесью, закрыв полностью мясо.
Закрыть форму фольгой.
Отправить снова блюдо запекаться при 200С на 45-55 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке.
По готовности снять фольгу, посыпать остатком сыра и продолжить запекание до образования румяной корочки.
Кушать подано!
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