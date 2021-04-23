Четыре вкуса

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Быстрые кабачковые оладьи

Фото к рецепту: Быстрые кабачковые оладьи!

Ингредиенты

  • средний кабачок - 1 шт
  • яйцо - 1 шт
  • специи : молотый сухой чеснок, черный молотый перец, молотая красная сладкая паприка
  • соль
  • муки (обычной или рисовой) - 3-4 чл
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Кабачок помойте и отрежьте хвостики. Натрите кабачок на крупной терке  сразу в сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Тесто: в миску разбейте яйцо, добавьте специи и соль, перемешайте. Положите муку, перемешайте. Положите туда же отжатый кабачок и снова перемешайте.

Сковороду поставьте на средний огонь и налейте немного растительного масла. Столовой ложкой положите тесто в разогретое масло. Жарить с двух сторон до готовности.

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