Быстрые кабачковые оладьи

Рецепт приготовления

Кабачок помойте и отрежьте хвостики. Натрите кабачок на крупной терке сразу в сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Тесто: в миску разбейте яйцо, добавьте специи и соль, перемешайте. Положите муку, перемешайте. Положите туда же отжатый кабачок и снова перемешайте.

Сковороду поставьте на средний огонь и налейте немного растительного масла. Столовой ложкой положите тесто в разогретое масло. Жарить с двух сторон до готовности.