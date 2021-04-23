Быстрые кабачковые оладьи

Ингредиенты
- средний кабачок - 1 шт
- яйцо - 1 шт
- специи : молотый сухой чеснок, черный молотый перец, молотая красная сладкая паприка
- соль
- муки (обычной или рисовой) - 3-4 чл
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
Кабачок помойте и отрежьте хвостики. Натрите кабачок на крупной терке сразу в сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Тесто: в миску разбейте яйцо, добавьте специи и соль, перемешайте. Положите муку, перемешайте. Положите туда же отжатый кабачок и снова перемешайте.
Сковороду поставьте на средний огонь и налейте немного растительного масла. Столовой ложкой положите тесто в разогретое масло. Жарить с двух сторон до готовности.
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