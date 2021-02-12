Шашлык из куриных крыльев в духовке

Ингредиенты:

куриные крылышки 1 кг.

мед 1,5 ст. ложь.

соевый соус ложки 4 ст.

Соус барбекю 2 ст. Ложки.

лук репчатый 2 шт.

зелень

соль

перец



Пошаговый рецепт приготовления

Обрезаем крылышки по стыкам, снимаем самую маленькую часть.

Перекладываем крылышки в миску, в которой будем мариноваться.

Режим лука полукольцами или четвертями.

К крыльям добавить лук, добавить немного соли, соевого соуса, соуса барбекю, меда, черного перца по вкусу.

Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Через 3 часа отделить от лука крылышки, маринад не выливать.

Нанизываем мясо на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки.

Ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, смазываем оставшимся маринадом каждые 5-7 минут. Во время жарки можно перевернуть один-два раза.

Всем Приятного Аппетита !!!

