Шашлык из куриных крыльев в духовке

Ингредиенты:
куриные крылышки 1 кг.
мед 1,5 ст. ложь.
соевый соус ложки 4 ст.
Соус барбекю 2 ст. Ложки.
лук репчатый 2 шт.
зелень
соль
перец
Пошаговый рецепт приготовления
Обрезаем крылышки по стыкам, снимаем самую маленькую часть.
Перекладываем крылышки в миску, в которой будем мариноваться.
Режим лука полукольцами или четвертями.
К крыльям добавить лук, добавить немного соли, соевого соуса, соуса барбекю, меда, черного перца по вкусу.
Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 2-3 часа.
Через 3 часа отделить от лука крылышки, маринад не выливать.
Нанизываем мясо на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки.
Ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, смазываем оставшимся маринадом каждые 5-7 минут. Во время жарки можно перевернуть один-два раза.
Всем Приятного Аппетита !!!
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