Четыре вкуса

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Шашлык из куриных крыльев в духовке

Фото к рецепту: Шашлык из куриных крыльев в духовке.

Ингредиенты: 

куриные крылышки 1 кг. 
мед 1,5 ст. ложь. 
соевый соус ложки 4 ст. 
Соус барбекю 2 ст. Ложки. 
лук репчатый 2 шт. 
зелень 
соль 
перец 

Пошаговый рецепт приготовления 

Обрезаем крылышки по стыкам, снимаем самую маленькую часть. 
Перекладываем крылышки в миску, в которой будем мариноваться. 
Режим лука полукольцами или четвертями. 
К крыльям добавить лук, добавить немного соли, соевого соуса, соуса барбекю, меда, черного перца по вкусу. 
Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 2-3 часа. 
Через 3 часа отделить от лука крылышки, маринад не выливать. 
Нанизываем мясо на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки. 
Ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, смазываем оставшимся маринадом каждые 5-7 минут. Во время жарки можно перевернуть один-два раза. 

Всем Приятного Аппетита !!! 
 

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