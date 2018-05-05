Четыре вкуса

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Как избавиться от изжоги

В первую очередь, чтобы не было изжоги, не следует переедать. Но если уже такое произошло, съешь один из этих продуктов:

1. Имбирь. Он обладает противовоспалительными свойствами, успокаивает нервную систему и абсорбирует желудочную кислоту.

Как избавиться от изжоги

2. Бананы. Как щелочной фрукт, бананы снижают кислотность в желудке и уменьшают неприятные симптомы.

Как избавиться от изжоги
3. Йогурт. Но только натуральный.
Как избавиться от изжоги
4. Дыня. Она также нейтрализует кислоту.
Как избавиться от изжоги
5. Зеленые овощи. Они помогают от изжоги, поскольку являются продуктами с высоким уровнем pH.
Как избавиться от изжоги
6. Овсянка. Успокаивает желудок и неприятные симптомы.
Как избавиться от изжоги
7. Жевательная резинка. От ее жевания выделяется большое количество слюны, которая смывает кислоту со стенок пищевода.
Как избавиться от изжоги

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