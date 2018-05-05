Как избавиться от изжоги

В первую очередь, чтобы не было изжоги, не следует переедать. Но если уже такое произошло, съешь один из этих продуктов:
1. Имбирь. Он обладает противовоспалительными свойствами, успокаивает нервную систему и абсорбирует желудочную кислоту.
2. Бананы. Как щелочной фрукт, бананы снижают кислотность в желудке и уменьшают неприятные симптомы.
3. Йогурт. Но только натуральный.
4. Дыня. Она также нейтрализует кислоту.
5. Зеленые овощи. Они помогают от изжоги, поскольку являются продуктами с высоким уровнем pH.
6. Овсянка. Успокаивает желудок и неприятные симптомы.
7. Жевательная резинка. От ее жевания выделяется большое количество слюны, которая смывает кислоту со стенок пищевода.
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