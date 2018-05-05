Как избавиться от изжоги

В первую очередь, чтобы не было изжоги, не следует переедать. Но если уже такое произошло, съешь один из этих продуктов:

1. Имбирь. Он обладает противовоспалительными свойствами, успокаивает нервную систему и абсорбирует желудочную кислоту.

2. Бананы. Как щелочной фрукт, бананы снижают кислотность в желудке и уменьшают неприятные симптомы.



3. Йогурт. Но только натуральный.



4. Дыня. Она также нейтрализует кислоту.



5. Зеленые овощи. Они помогают от изжоги, поскольку являются продуктами с высоким уровнем pH.



6. Овсянка. Успокаивает желудок и неприятные симптомы.



7. Жевательная резинка. От ее жевания выделяется большое количество слюны, которая смывает кислоту со стенок пищевода.

