17 гениальных идей для выпечки, чтобы стало еще вкуснее

В моей семье все обожают шарлотку и тертый пирог. Торты, пирожные и кексы часто остаются нетронутыми несколько дней, а незамысловатая выпечка исчезает, как только испеку. Поэтому я не экспериментирую и часто выпекаю любимые блюда, ведь не хлопотно! Но иногда так хочется удивить близких чем-то оригинальным и изменить хотя бы внешний вид домашней выпечки.

Лучшая выпечка

Еще до приготовления я мысленно продумываю, чем лучше смазывать выпечку, чем украсить, с чем подавать… Не скажу, что все получается идеально, но, если подойти к этим вопросам со всей ответственностью, даже самое простое блюдо можно украсить так, что оно будет выглядеть вкусным и аппетитным.

Сегодня мы подготовили для тебя новую подборку идей по украшению выпечки. Для их воплощения тебе не надо заканчивать специальные курсы. Большинство из предложенных вариантов невероятно просты в исполнении.

ИДЕИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ Плетение всегда было и остается лучшим способом украсить пирог с любой начинкой. А если в часть теста добавить немного черничного или морковного сока, получится потрясающе! Чтобы сделать красивые элементы на пироге, воспользуйся формами для печенья, специальными плунжерами или молдами. Мини-пироги в формах для кексов придутся по вкусу не только детям. Нарисовать нехитрые узоры на печенье можно глазурью с помощью обычного шприца. Украсить пирог или кексы можно обычной сахарной пудрой. Но посыпай через кружево, чтобы получить красивый узор. Нет коричневого сахара? Сделай самостоятельно! Смешай в миксере 2 стакана обычного сахара и 2 ст. л. черной патоки (она продается в кондитерских магазинах). А чтобы коричневый сахар не черствел, положи в емкость для хранения кусочек свежего хлеба или зефир. Если теста для пирога оказалось меньше, чем нужно для твоей формы, воспользуйся фольгой, чтобы сделать бортик. Нет яиц для выпечки? Возьми половину переспелого банана в расчете на одно яйцо. Чтобы бананы дозрели быстрее, помести их в духовку на 30 минут при температуре 150 градусов. Нет идей, как украсить выпечку? Положи воздушный зефир (маршмеллоу) на горячие кексы или пирог и подержи так в духовке несколько минут. Следи, чтобы не пригорело! Чтобы разнообразить начинку для выпечки, добавь в тесто маршмеллоу. Но следи, чтобы зефир не выступал наружу, иначе пригорит. Тесто не будет вылетать из миски, если закрепить на миксере пластиковую тарелку. Всегда использую этот лайфхак! Печенье с начинкой проще всего сделать в старой пельменнице. Еще один вариант необычного печенья — сделать его на палочке. Корзинки из хлеба с разной начинкой можно залить взбитым яйцом. На завтрак отлично! Кстати, хлеб можно заменить на лаваш. Цветные глазированные дропсы — универсальное украшение. Тарталетки лучше всего выпекать не внутри, а снаружи формы для кексов. Сделай в бисквите отверстия с помощью трубочки и залей сгущенкой или шоколадом. Укрась пирог тертым шоколадом или орехами. Незаменимая скалка с узорами пригодится и для пирогов, и для печенья.

Если лучшие рецепты выпечки надоели только из-за скучного внешнего вида, попробуй добавить им оригинальности и украсить. Для красивого блюда не нужно много времени, хорошее настроение и фантазия — твои главные инструменты!