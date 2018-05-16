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Четыре вкуса

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17 гениальных идей для выпечки, чтобы стало еще вкуснее

В моей семье все обожают шарлотку и тертый пирог. Торты, пирожные и кексы часто остаются нетронутыми несколько дней, а незамысловатая выпечка исчезает, как только испеку. Поэтому я не экспериментирую и часто выпекаю любимые блюда, ведь не хлопотно! Но иногда так хочется удивить близких чем-то оригинальным и изменить хотя бы внешний вид домашней выпечки.

лучшая выпечка

Лучшая выпечка

Еще до приготовления я мысленно продумываю, чем лучше смазывать выпечку, чем украсить, с чем подавать… Не скажу, что все получается идеально, но, если подойти к этим вопросам со всей ответственностью, даже самое простое блюдо можно украсить так, что оно будет выглядеть вкусным и аппетитным.

лучшая выпечка

Сегодня мы подготовили для тебя новую подборку идей по украшению выпечки. Для их воплощения тебе не надо заканчивать специальные курсы. Большинство из предложенных вариантов невероятно просты в исполнении.

ИДЕИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

  1. Плетение всегда было и остается лучшим способом украсить пирог с любой начинкой. А если в часть теста добавить немного черничного или морковного сока, получится потрясающе! Чтобы сделать красивые элементы на пироге, воспользуйся формами для печенья, специальными плунжерами или молдами.

    лучшая выпечка

  2. Мини-пироги в формах для кексов придутся по вкусу не только детям.

    лучшая выпечка

  3. Нарисовать нехитрые узоры на печенье можно глазурью с помощью обычного шприца.

    лучшая выпечка

  4. Украсить пирог или кексы можно обычной сахарной пудрой. Но посыпай через кружево, чтобы получить красивый узор.

    лучшая выпечка

  5. Нет коричневого сахара? Сделай самостоятельно! Смешай в миксере 2 стакана обычного сахара и 2 ст. л. черной патоки (она продается в кондитерских магазинах). А чтобы коричневый сахар не черствел, положи в емкость для хранения кусочек свежего хлеба или зефир.

    лучшая выпечка

  6. Если теста для пирога оказалось меньше, чем нужно для твоей формы, воспользуйся фольгой, чтобы сделать бортик.

    лучшая выпечка

  7. Нет яиц для выпечки? Возьми половину переспелого банана в расчете на одно яйцо. Чтобы бананы дозрели быстрее, помести их в духовку на 30 минут при температуре 150 градусов.

    лучшая выпечка

  8. Нет идей, как украсить выпечку? Положи воздушный зефир (маршмеллоу) на горячие кексы или пирог и подержи так в духовке несколько минут. Следи, чтобы не пригорело!

    лучшая выпечка

  9. Чтобы разнообразить начинку для выпечки, добавь в тесто маршмеллоу. Но следи, чтобы зефир не выступал наружу, иначе пригорит.

    лучшая выпечка

  10. Тесто не будет вылетать из миски, если закрепить на миксере пластиковую тарелку. Всегда использую этот лайфхак!

    лучшая выпечка

  11. Печенье с начинкой проще всего сделать в старой пельменнице.

    лучшая выпечка

  12. Еще один вариант необычного печенья — сделать его на палочке.

    лучшая выпечка

  13. Корзинки из хлеба с разной начинкой можно залить взбитым яйцом. На завтрак отлично! Кстати, хлеб можно заменить на лаваш.

    лучшая выпечка

  14. Цветные глазированные дропсы — универсальное украшение.

    лучшая выпечка

  15. Тарталетки лучше всего выпекать не внутри, а снаружи формы для кексов.

    лучшая выпечка

  16. Сделай в бисквите отверстия с помощью трубочки и залей сгущенкой или шоколадом. Укрась пирог тертым шоколадом или орехами.

    лучшая выпечка

  17. Незаменимая скалка с узорами пригодится и для пирогов, и для печенья.

    лучшая выпечка

Если лучшие рецепты выпечки надоели только из-за скучного внешнего вида, попробуй добавить им оригинальности и украсить. Для красивого блюда не нужно много времени, хорошее настроение и фантазия — твои главные инструменты!

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