17 гениальных идей для выпечки, чтобы стало еще вкуснее

В моей семье все обожают шарлотку и тертый пирог. Торты, пирожные и кексы часто остаются нетронутыми несколько дней, а незамысловатая выпечка исчезает, как только испеку. Поэтому я не экспериментирую и часто выпекаю любимые блюда, ведь не хлопотно! Но иногда так хочется удивить близких чем-то оригинальным и изменить хотя бы внешний вид домашней выпечки.
Лучшая выпечка
Еще до приготовления я мысленно продумываю, чем лучше смазывать выпечку, чем украсить, с чем подавать… Не скажу, что все получается идеально, но, если подойти к этим вопросам со всей ответственностью, даже самое простое блюдо можно украсить так, что оно будет выглядеть вкусным и аппетитным.
Сегодня мы подготовили для тебя новую подборку идей по украшению выпечки. Для их воплощения тебе не надо заканчивать специальные курсы. Большинство из предложенных вариантов невероятно просты в исполнении.
ИДЕИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
- Плетение всегда было и остается лучшим способом украсить пирог с любой начинкой. А если в часть теста добавить немного черничного или морковного сока, получится потрясающе! Чтобы сделать красивые элементы на пироге, воспользуйся формами для печенья, специальными плунжерами или молдами.
- Мини-пироги в формах для кексов придутся по вкусу не только детям.
- Нарисовать нехитрые узоры на печенье можно глазурью с помощью обычного шприца.
- Украсить пирог или кексы можно обычной сахарной пудрой. Но посыпай через кружево, чтобы получить красивый узор.
- Нет коричневого сахара? Сделай самостоятельно! Смешай в миксере 2 стакана обычного сахара и 2 ст. л. черной патоки (она продается в кондитерских магазинах). А чтобы коричневый сахар не черствел, положи в емкость для хранения кусочек свежего хлеба или зефир.
- Если теста для пирога оказалось меньше, чем нужно для твоей формы, воспользуйся фольгой, чтобы сделать бортик.
- Нет яиц для выпечки? Возьми половину переспелого банана в расчете на одно яйцо. Чтобы бананы дозрели быстрее, помести их в духовку на 30 минут при температуре 150 градусов.
- Нет идей, как украсить выпечку? Положи воздушный зефир (маршмеллоу) на горячие кексы или пирог и подержи так в духовке несколько минут. Следи, чтобы не пригорело!
- Чтобы разнообразить начинку для выпечки, добавь в тесто маршмеллоу. Но следи, чтобы зефир не выступал наружу, иначе пригорит.
- Тесто не будет вылетать из миски, если закрепить на миксере пластиковую тарелку. Всегда использую этот лайфхак!
- Печенье с начинкой проще всего сделать в старой пельменнице.
- Еще один вариант необычного печенья — сделать его на палочке.
- Корзинки из хлеба с разной начинкой можно залить взбитым яйцом. На завтрак отлично! Кстати, хлеб можно заменить на лаваш.
- Цветные глазированные дропсы — универсальное украшение.
- Тарталетки лучше всего выпекать не внутри, а снаружи формы для кексов.
- Сделай в бисквите отверстия с помощью трубочки и залей сгущенкой или шоколадом. Укрась пирог тертым шоколадом или орехами.
- Незаменимая скалка с узорами пригодится и для пирогов, и для печенья.
Если лучшие рецепты выпечки надоели только из-за скучного внешнего вида, попробуй добавить им оригинальности и украсить. Для красивого блюда не нужно много времени, хорошее настроение и фантазия — твои главные инструменты!
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