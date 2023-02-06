Рецепт ленивых чебуреков из лаваша

Ингредиенты
- мясной фарш (на ваш вкус) 300 гр.
- небольшая луковица 70-80 гр.
- яйцо куриное 1 шт.
- лаваш 2-3 листа
- соль
- перец, кунжут
Рецепт приготовления
Берем 300 гр любого мясного фарша, добавляем измельченную луковицу, солим, перчим и все хорошо перемешиваем.
При помощи тарелки вырезаем из лаваша круги.
Одно яйцо разбиваем в миску и взбиваем.
Начинаем собирать чебурек.
На одну половинку лаваша выкладываем равномерно фарш не доходя до края.
Затем смазываем края яйцом и накрываем второй половиной.
Немного придавливаем.
Сверху смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
Выпекать чебуреки нужно на силиконовом коврике или силиконизированной бумаге для выпечки, к обычному пергаменту они могут прилипнуть.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке, примерно 15-20 минут.
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