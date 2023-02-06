Рецепт ленивых чебуреков из лаваша

Берем 300 гр любого мясного фарша, добавляем измельченную луковицу, солим, перчим и все хорошо перемешиваем.

При помощи тарелки вырезаем из лаваша круги.

Одно яйцо разбиваем в миску и взбиваем.

Начинаем собирать чебурек.

На одну половинку лаваша выкладываем равномерно фарш не доходя до края.

Затем смазываем края яйцом и накрываем второй половиной.

Немного придавливаем.

Сверху смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

Выпекать чебуреки нужно на силиконовом коврике или силиконизированной бумаге для выпечки, к обычному пергаменту они могут прилипнуть.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке, примерно 15-20 минут.