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Четыре вкуса

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Вкусные конвертики из лаваша с сыром и яйцом

Фото к рецепту: Конвертики из лаваша с яйцом и сыром

Ингредиенты

на один конвертик:

лаваш - 50 г

сыр - 30 г

укроп - маленький пучок

яйцо - 1 шт.

соль

Рецепт приготовления

Небольшой пучок укропа измельчите.

Сыр (у меня сулугуни), можно любой, натрите на крупной тёрке.

Возьмите круглый лаваш или вырежьте при помощи тарелки круг.

Далее нам понадобится тарелка с приподнятыми краями, чтобы начинка не вытекала.

Поместите лаваш на тарелку и взбейте вилкой на лаваше слегка яйцо, немного добавьте соли, затем зелень и сыр. Заверните треугольником, слегка прижмите края.

Обжарьте на сухой сковороде швом вниз, по 2 минуты с каждой стороны.

Получается очень простой и вкусный завтрак, хрустящий лаваш, а внутри очень вкусная начинка.

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