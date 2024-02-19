Вкусные конвертики из лаваша с сыром и яйцом

Ингредиенты
на один конвертик:
лаваш - 50 г
сыр - 30 г
укроп - маленький пучок
яйцо - 1 шт.
соль
Рецепт приготовления
Небольшой пучок укропа измельчите.
Сыр (у меня сулугуни), можно любой, натрите на крупной тёрке.
Возьмите круглый лаваш или вырежьте при помощи тарелки круг.
Далее нам понадобится тарелка с приподнятыми краями, чтобы начинка не вытекала.
Поместите лаваш на тарелку и взбейте вилкой на лаваше слегка яйцо, немного добавьте соли, затем зелень и сыр. Заверните треугольником, слегка прижмите края.
Обжарьте на сухой сковороде швом вниз, по 2 минуты с каждой стороны.
Получается очень простой и вкусный завтрак, хрустящий лаваш, а внутри очень вкусная начинка.
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