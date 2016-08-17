Самые красивые блюда в мире

А доводилось ли вам пробовать хотя бы одно из самых красивых блюд в мире? Побывав в ресторане и перепробовав огромное количество различных явств, вы вряд ли вспомните, какое из блюд вам больше понравилось. И дело даже не во вкусе, а именно в подаче и оформлении блюда.

Кстати овсянка тоже считается таким продуктом с которого можно делать разного рода блюда и очень даже вкусные и красивые. Во многих странах из нее делают кулинарные шедевры.

Для того чтобы все мясные продукты были свежими и блюда получались вкусными повара хранят все ингредиенты в витрине холодильной для мяса, а также, в некоторых странах, вы сами в праве выбрать нужный вам кусок мяса, для чего и нужны витринные холодильники. Но так как за тонкую работу повара надо платить дополнительно, то и попробовать одни из самых красиво поданных шедевров кулинарии, вряд ли получится у среднего класса людей. Ну что ж, давайте хотя бы полюбуемся на кулинарные произведения искусства.

1. Mugaritz (Рентериа, Испания)

Ресторан Mugaritz имеет 2 звезды Мишлен, (что является супер рейтингом выше люкса). Много лет тренировок с пузырьками дали Шефу ресторана возможность показать нам сие чудо из ягодно-свекольного состава, точные ингредиенты которого, находятся в глубокой, покрытой мраком тайне. И точный состав воздушного десерта доподлинно никому, кроме поваров не известен.

2. Pierre Gagnaire (Париж, Франция)

Ресторанное блюдо называется «Кристалл ветра». По сути это меренги, только при добавлении в белок воды и сахара это позволяет выглядеть воздушным и кристальным. Когда это сладкое произведение стоит у вас на столе, то кажется, что на самом деле это не сладость, а горные кристаллы.

3. Michel Bras (Лагийоль, Франция)

Салат «Гаргуйу» может включать в себя до 60 ингредиентов: овощи, травы, цветы и семечки всяко-разно, все зависит от сезона (или от того, что найдут). Но выглядит… импозантно. Но стоит учесть, что порция этого салата настолько мала, что вряд ли ей можно наестся, поэтому мужчинам это блюдо противопоказано.

4. Alinea (Чикаго, США)

Вот так вот возвышенно в ресторане Alinea подают пять кусочков пальмы с пятью разными начинками — от ванильного пудинга до пюре из трюфеля и ржаного хлеба. Те, кому доводилось пробовать этот шедевр говорят о незабываемых вкусовых ощущениях.

5. Momofuku Ko (Нью-Йорк, США)

Время приготовления ресторанного блюда «Нежного реберного края с тушеным дайконом, маринованной морковью и семенами горчицы» составляет 48 часов. По-моему, этого описания достаточно, чтобы представить нежность блюда…

6. Bazaar by Jose Andres (Лос-Анджелес, США)

Это — мидии. Мидии, замаринованные в уксусе с ароматом душистого перца. К столу их подают в жестяной банке, отдавая дань традиции. Это просто, даже очень. Но когда в ресторане приносят — то, как минимум, выражают восторг Шефу за смелость. На очереди шпроты, т.е. анчоусы их теперь зовут.

7. Manresa (Лос-Гатос, Калифорния, США)

«Куриное яйцо а-ля L’Arpege», где яичный желток варится в хересовом уксусе, сливках, с добавлением кленового сиропа. Затем всё виртуозно помещается обратно в скорлупу…

8. Aronia de Takazawa (Токио, Япония)

«Рыба со снежной приправой» — это кусочки желтохвоста, которые сервируется горными овощами, съедобными луковицами лилий и приправой, охлажденной до —200 °С. Она выглядит как снег и тает, если только ее коснуться.

9. Nihonryori Ryugin (Токио, Япония)

Это жаркое из снежного краба (которого специально привозят из района Таджима), морского уха, 10 часов подряд готовящегося на пару, и молоки фугу в имбирном даши-бульоне.

10. Combal.Zero (Риволи, Италия)

Икра с яйцом-пашот в надутом дыхательной смесью пластиковом пузыре. Сам процесс препарирования сумасшедший, а вкус — уже вторичен, хотя и он изумительный… Опять же, как говорят.

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