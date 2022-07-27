Рецепт лодочек из кабачков с овощами и куриным филе

Рецепт приготовления

1.Кабачки моем, разрезаем на 2 половины. Из каждой половины, используя ложку, вычищаем мякоть, оставляя слой 8-10 мм мякоти по краям. Для удобства контур можно наметить ножом.

2.Измельчаем кабачковую мякоть.Нарезаем мелко лук,помидоры,перец болгарский,куриное филе.Сыр трем на курпной терке.

3.Сковороду с маслом (1-2 ст.л.) разогреваем, выкладываем мелко нарезанный лук ,жарим до золотистого цвета.Добавляем кабачковую мякоть и жарим до готовности.Готовые овощи выкладываем в отдельную емкость, отцеживая от масла.Отдельно обжариваем куриное филе -слегка.

4.В емкости соединяем все ингредиенты-помидоры,перец,жареную мякоть с луком,куриное филе обжаренное,добавляем соль,перец,сметану и хорошо перемешиваем.

5.На противень, застеленный пекарской бумагой, укладываем «лодочки». Наполним приготовленной начинкой.Сверху посыпаем тертым сыром.

6.Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут.

Лодочки из кабачков готовы!