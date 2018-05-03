Четыре вкуса

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Карамелизированный банан

Карамелизированный банан

Бананы… кто же их не любит? Однако многие боятся того, что они потемнеют в начинке. Так вот, если вы тоже этого боитесь или просто ищете рецепт необычного десерта, этот рецепт для вас.

Даже то, что вы собираетесь пожарить бананы, уже может вызвать шок у ваших близких и родных, ведь у нас в славянских странах не принято такие фрукты поддавать никакой термической обработке. Но они просто не пробовали карамелизированные бананы, которые в остальных странах почитают как большое лакомство и готовят их исключительно по праздникам в виде начинок для блинчиков, пончиков, панкейков и т.д.

Ингредиенты:

  • Банан — 3 Штуки
  • Сахар — 2 Ст. ложки
  • Сливочное масло — 3 Ст. ложки
  • Кокосовая стружка — 2 Ст. ложки

Как приготовить

Карамелизированный банан - фото шаг 11. Очистите бананы от кожуры.
Карамелизированный банан - фото шаг 22. На сковороде растопите масло с сахаром, добавьте немного воды и сделайте карамельный соус.
Карамелизированный банан - фото шаг 33. В карамельном соусе обжарьте бананы до золотистого цвета в течение 5-10 минут.
Карамелизированный банан - фото шаг 44. Готовые бананы посыпьте кокосовой стружкой, наслаждайтесь легким десертом.
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