Карамелизированный банан

Бананы… кто же их не любит? Однако многие боятся того, что они потемнеют в начинке. Так вот, если вы тоже этого боитесь или просто ищете рецепт необычного десерта, этот рецепт для вас.

Даже то, что вы собираетесь пожарить бананы, уже может вызвать шок у ваших близких и родных, ведь у нас в славянских странах не принято такие фрукты поддавать никакой термической обработке. Но они просто не пробовали карамелизированные бананы, которые в остальных странах почитают как большое лакомство и готовят их исключительно по праздникам в виде начинок для блинчиков, пончиков, панкейков и т.д.



Ингредиенты: Банан — 3 Штуки

Сахар — 2 Ст. ложки

Сливочное масло — 3 Ст. ложки

Кокосовая стружка — 2 Ст. ложки

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