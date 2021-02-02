Четыре вкуса

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Острый корейский салат из дайкона

Фото к рецепту: Острый корейский салат из дайкона

Ингредиенты

  • редька дайкон 300 гр.
  • чеснок 2 зуб.
  • соль 1 ч.л.
  • сахар 1 ч.л.
  • перец чили молотый 1 ч.л.
  • паприка сладкая 1 ч.л.
  • кориандр молотый 1 ч.л.
  • кинза свежая 25 гр.
  • лук репчатый 100 гр.
  • масло рост 20 мл.
  • уксус 9% 2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Натираем на тёрке редьку посыпаем солью и сахаром, даём немного постоять отживаем сок

2. В редьку добавляем перец Чили, сладкую паприку, кориандр молотый, уксус, чеснок

3. Нарезаем лук, жарим на сковороде до золотистой корочки, горячим заливаем в наш салат, посыпаем мелко нарезанную кинзу хорошо перемешиваем, ставим в холодильник на 1 час, что бы промариновался, приятного аппетита

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