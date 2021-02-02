Острый корейский салат из дайкона

1. Натираем на тёрке редьку посыпаем солью и сахаром, даём немного постоять отживаем сок

2. В редьку добавляем перец Чили, сладкую паприку, кориандр молотый, уксус, чеснок

3. Нарезаем лук, жарим на сковороде до золотистой корочки, горячим заливаем в наш салат, посыпаем мелко нарезанную кинзу хорошо перемешиваем, ставим в холодильник на 1 час, что бы промариновался, приятного аппетита