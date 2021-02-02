Острый корейский салат из дайкона

Ингредиенты
- редька дайкон 300 гр.
- чеснок 2 зуб.
- соль 1 ч.л.
- сахар 1 ч.л.
- перец чили молотый 1 ч.л.
- паприка сладкая 1 ч.л.
- кориандр молотый 1 ч.л.
- кинза свежая 25 гр.
- лук репчатый 100 гр.
- масло рост 20 мл.
- уксус 9% 2 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Натираем на тёрке редьку посыпаем солью и сахаром, даём немного постоять отживаем сок
2. В редьку добавляем перец Чили, сладкую паприку, кориандр молотый, уксус, чеснок
3. Нарезаем лук, жарим на сковороде до золотистой корочки, горячим заливаем в наш салат, посыпаем мелко нарезанную кинзу хорошо перемешиваем, ставим в холодильник на 1 час, что бы промариновался, приятного аппетита
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