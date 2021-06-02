Четыре вкуса

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Тонкий домашний лаваш

Фото к рецепту: Домашний тонкий лаваш

Ингредиенты

  • мука - 170 гр.
  • кипяток - 100 мл.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Муку нужно просеять, добавьте соль, растительное масло, влейте немного кипятка и постепенно замесите тесто.

Полученную массу отставьте в сторонуи дайте отджохнуть 30 минут, затем разделите порционно и раскатайте как можно тоньше.

Сковороду без масла хорошо разогрейте, выложите раскатанное тесто, обжарьте до появления пузырьков, переверните и обжарьте вторую сторону.

Готовый лаваш смажьте водой с двух сторон и накройте полотенцем, тогда лаваш станет мягким.

Уберите его в пакет для хранения.

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