Тонкий домашний лаваш

Ингредиенты
- мука - 170 гр.
- кипяток - 100 мл.
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Муку нужно просеять, добавьте соль, растительное масло, влейте немного кипятка и постепенно замесите тесто.
Полученную массу отставьте в сторонуи дайте отджохнуть 30 минут, затем разделите порционно и раскатайте как можно тоньше.
Сковороду без масла хорошо разогрейте, выложите раскатанное тесто, обжарьте до появления пузырьков, переверните и обжарьте вторую сторону.
Готовый лаваш смажьте водой с двух сторон и накройте полотенцем, тогда лаваш станет мягким.
Уберите его в пакет для хранения.
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