Тонкий домашний лаваш

Рецепт приготовления

Муку нужно просеять, добавьте соль, растительное масло, влейте немного кипятка и постепенно замесите тесто.

Полученную массу отставьте в сторонуи дайте отджохнуть 30 минут, затем разделите порционно и раскатайте как можно тоньше.

Сковороду без масла хорошо разогрейте, выложите раскатанное тесто, обжарьте до появления пузырьков, переверните и обжарьте вторую сторону.

Готовый лаваш смажьте водой с двух сторон и накройте полотенцем, тогда лаваш станет мягким.

Уберите его в пакет для хранения.