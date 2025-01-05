Готовим буженину в горчично-клюквенном соусе

Мясо помыть, обсушить и обсыпать солью.

Нарезать морковь и чеснок брусочками.

Тонким ножом в мясе сделать прорезы и нашпиговать поочередно чесноком и морковкой.

В прорезы тоже всыпать немного соли.

Обсыпать любимой приправой для мяса.

У меня приправа для свинины по-европейски с чесноком, очень вкусная, кстати. :)

Если в приправе есть соль, то мясо солите меньше.

Отправить свинину в холодильник не меньше чем на 4-5 часов, но лучше на ночь.

На следующий день достать свинину из холодильника и дать нагреться до комнатной температуры.

Обсыпать мясной кусок сухой горчицей.

Плотно завернуть в фольгу и отправить запекаться на пару часов при температуре 170 градусов.

Когда буженина будет готова, достать из духовки, слить образовавшийся сок.

Мясо отправить назад в духовку подсохнуть.

Мясной сок смешать с кисловатым(клюквенное, брусничное, абрикосовое) вареньем, добавить горчицу с зёрнышками, немного мёда, перец и крахмал.

Пропорции не указываю, не знаю сколько сока получится, но крахмала на стакан жидкости нужно, примерно, 1 ч.л.

Проварить соус на огне до загустения в сотейнике минуту.

Смазать сверху буженину соусом.

Кушать подано!