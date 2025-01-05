Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Готовим буженину в горчично-клюквенном соусе

Фото к рецепту: Буженина с клюквенно-горчичным соусом

Ингредиенты

  • свинина - 1 кг
  • соль
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • морковь - 0,5 шт.
  • приправа для мяса - 1 ст.л.
  • сухая горчица - 1 ст.л.
  • для соуса:
  • клюквенное варенье
  • зерновая горчица
  • мёд
  • крахмал
  • мясной сок от запекания мяса
  • специи

Рецепт приготовления

Мясо помыть, обсушить и обсыпать солью.

Нарезать морковь и чеснок брусочками.

Тонким ножом в мясе сделать прорезы и нашпиговать поочередно чесноком и морковкой.

В прорезы тоже всыпать немного соли.

Обсыпать любимой приправой для мяса.

У меня приправа для свинины по-европейски с чесноком, очень вкусная, кстати. :)

Если в приправе есть соль, то мясо солите меньше.

Отправить свинину в холодильник не меньше чем на 4-5 часов, но лучше на ночь.

На следующий день достать свинину из холодильника и дать нагреться до комнатной температуры.

Обсыпать мясной кусок сухой горчицей.

Плотно завернуть в фольгу и отправить запекаться на пару часов при температуре 170 градусов.

Когда буженина будет готова, достать из духовки, слить образовавшийся сок.

Мясо отправить назад в духовку подсохнуть.

Мясной сок смешать с кисловатым(клюквенное, брусничное, абрикосовое) вареньем, добавить горчицу с зёрнышками, немного мёда, перец и крахмал.

Пропорции не указываю, не знаю сколько сока получится, но крахмала на стакан жидкости нужно, примерно, 1 ч.л.

Проварить соус на огне до загустения в сотейнике минуту.

Смазать сверху буженину соусом.

Кушать подано!

Фото рецепта

Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 1
Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 2
Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 3
Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 4
Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 5
Буженина с клюквенно-горчичным соусом: шаг 6
Ссылка на первоисточник
мясо
рецепты
приготовление
запекание
завтрак
рецепты из мяса
ужин
буженина
Вкусно — и точка
еда
готовка
выпечка
пл. Побед

Картина дня

наверх