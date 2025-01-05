Готовим буженину в горчично-клюквенном соусе

Ингредиенты
- свинина - 1 кг
- соль
- чеснок - 3-4 зубчика
- морковь - 0,5 шт.
- приправа для мяса - 1 ст.л.
- сухая горчица - 1 ст.л.
- для соуса:
- клюквенное варенье
- зерновая горчица
- мёд
- крахмал
- мясной сок от запекания мяса
- специи
Рецепт приготовления
Мясо помыть, обсушить и обсыпать солью.
Нарезать морковь и чеснок брусочками.
Тонким ножом в мясе сделать прорезы и нашпиговать поочередно чесноком и морковкой.
В прорезы тоже всыпать немного соли.
Обсыпать любимой приправой для мяса.
У меня приправа для свинины по-европейски с чесноком, очень вкусная, кстати. :)
Если в приправе есть соль, то мясо солите меньше.
Отправить свинину в холодильник не меньше чем на 4-5 часов, но лучше на ночь.
На следующий день достать свинину из холодильника и дать нагреться до комнатной температуры.
Обсыпать мясной кусок сухой горчицей.
Плотно завернуть в фольгу и отправить запекаться на пару часов при температуре 170 градусов.
Когда буженина будет готова, достать из духовки, слить образовавшийся сок.
Мясо отправить назад в духовку подсохнуть.
Мясной сок смешать с кисловатым(клюквенное, брусничное, абрикосовое) вареньем, добавить горчицу с зёрнышками, немного мёда, перец и крахмал.
Пропорции не указываю, не знаю сколько сока получится, но крахмала на стакан жидкости нужно, примерно, 1 ч.л.
Проварить соус на огне до загустения в сотейнике минуту.
Смазать сверху буженину соусом.
Кушать подано!
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