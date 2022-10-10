Рецепт большого биг тести

Ингредиенты

для булочки:

молоко - 350 мл.

соль - 1 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

дрожжи - 1 упаковка

подсолнечное масло - 50 мл.

пшеничная мука - 500 гр.

яйцо - 1 шт.

для соуса:

майонез - 50 гр.

соус bbq - 50 гр.

сушеный чеснок - 1 ч.л.

для бургера:

фарш - 1 кг

оливковое масло - 50 мл.

перец чёрный - 1 ч.л.

приправа к мясу - 1 ч.л.

лук - 1 шт.

помидор - 2 шт.

маринованные огурцы - 2 шт.

листья салата - 2 пучка

сыр чеддер - 20 ломтиков

Рецепт приготовления

Первым делом в миску выливаем молоко, добавляем соль, сахар, дрожжи, подсолнечное масло, пшеничную муку.

Замешиваем тесто, формируем булочку, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на час всходить.

Затем в тарелку разбиваем яйцо и перемешиваем его.

Смазываем булочку яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовой шкаф при 180 градусах на 30 минут.

После чего булочку разрезаем на 2 половинки и обжариваем их на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

Затем фарш приправляем черным молотым перцем, приправой к мясу и хорошенько перемешиваем.

Фарш выкладываем на сковороду, делаем из него плоскую котлету и обжариваем по 5 минут с каждой стороны.

Потом готовим соус для этого смешиваем майонез с BBQ соусом, добавляем чеснок и перемешиваем.

Когда все приготовлено лук нарезаем полукольцами.

Помидоры также нарезаем полукольцами.

Маринованные огурцы нарезаем колечками.

Потом собираем бургер на булочку выкладываем листья салата, поливаем их соусом, выкладываем помидоры и огурцы, накрываем их сыром.

Поверх сыра кладем котлету, на котлету кладем лук, на лук выкладываем ещё сыр, поливаем это все соусом, на соус кладем листья салата и накрываем все верхней булочкой.

Кушать подано!