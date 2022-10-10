Рецепт большого биг тести

Ингредиенты
для булочки:
молоко - 350 мл.
соль - 1 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
дрожжи - 1 упаковка
подсолнечное масло - 50 мл.
пшеничная мука - 500 гр.
яйцо - 1 шт.
для соуса:
майонез - 50 гр.
соус bbq - 50 гр.
сушеный чеснок - 1 ч.л.
для бургера:
фарш - 1 кг
оливковое масло - 50 мл.
перец чёрный - 1 ч.л.
приправа к мясу - 1 ч.л.
лук - 1 шт.
помидор - 2 шт.
маринованные огурцы - 2 шт.
листья салата - 2 пучка
сыр чеддер - 20 ломтиков
Рецепт приготовления
Первым делом в миску выливаем молоко, добавляем соль, сахар, дрожжи, подсолнечное масло, пшеничную муку.
Замешиваем тесто, формируем булочку, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на час всходить.
Затем в тарелку разбиваем яйцо и перемешиваем его.
Смазываем булочку яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовой шкаф при 180 градусах на 30 минут.
После чего булочку разрезаем на 2 половинки и обжариваем их на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.
Затем фарш приправляем черным молотым перцем, приправой к мясу и хорошенько перемешиваем.
Фарш выкладываем на сковороду, делаем из него плоскую котлету и обжариваем по 5 минут с каждой стороны.
Потом готовим соус для этого смешиваем майонез с BBQ соусом, добавляем чеснок и перемешиваем.
Когда все приготовлено лук нарезаем полукольцами.
Помидоры также нарезаем полукольцами.
Маринованные огурцы нарезаем колечками.
Потом собираем бургер на булочку выкладываем листья салата, поливаем их соусом, выкладываем помидоры и огурцы, накрываем их сыром.
Поверх сыра кладем котлету, на котлету кладем лук, на лук выкладываем ещё сыр, поливаем это все соусом, на соус кладем листья салата и накрываем все верхней булочкой.
Кушать подано!
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