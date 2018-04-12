Курица, запеченная в вине

Бургундия прославилась не одним кулинарным шедевром. Бёф бургиньон (по-нашему «говядина по-бургундски»), к примеру, — угощение царское, даром что готовить его очень просто. Из того же исторического региона и сегодняшнее наше блюдо — запеченная в красном вине курица. Примечательно, что аналогичный рецепт есть и в итальянской кухне, но в этом случае птицу запекают не в красном, а белом вине и щедро приправляют базиликом.

Вино советуем брать именно сухое, так как сладкое или крепленое придаст мясу слишком выраженный оттенок. Рецепт предлагаем дополнить шампиньонами: получите полноценное второе с грибным гарниром! Курицу берите средних размеров, чтобы она влезла целиком в сковороду. Предварительно сделайте разрез по грудине и извлеките грудные кости.

Ингредиенты Курица 1,2 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Бекон 100 г Лук 2 шт. Шампиньоны 200 г Сливочное масло 20 г Томатная паста 20 г Пшеничная мука 2 ст. л. Куриный бульон 250 мл Красное вино 300 мл Розмарин по вкусу

Приготовление Подготовленную курицу натрите солью и черным перцем, оставьте на 30 минут, затем целиком обжарьте до золотистой корочки. Курицу переложите в блюдо для запекания. В сковороде, где жарилась курица, обжарьте нарезанный кубиками бекон. Добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанную крупными кольцами морковь и грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанную крупными кольцами морковь и грибы. Когда овощи немного ужарятся, добавьте сливочное масло и томатную пасту, тщательно перемешайте. Отодвиньте овощи в сторону и всыпьте в сковороду муку. Еще раз перемешайте и готовьте в течение 3–5 минут. Содержимое сковороды выложите к курице в форму для запекания. Влейте бульон, красное вино, добавьте сверху пару веточек розмарина. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 60 минут при 190 градусах, затем снимите фольгу и запекайте еще час при такой же температуре.

Куриное мясо получается не то что нежным, оно практически тает, само отделяется от кости и распадается на волокна. А соус становится густым и необычайно насыщенным.