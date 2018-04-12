Почему стоит добавить в свой ежедневный рацион финики: 7 причин

Мусульмане считают финики священным фруктом. И совсем не зря. Ведь этот сухофрукт невероятно полезен.

Диетологи говорят, что всего 4 финика в день наполнят твой организм всеми необходимыми микроэлементами.

Все о финиках

Финики хорошо знакомый для многих продукт с самого детства. Они пришли к нам с жарких стран и полюбились многим. Ведь финик сам по себе очень сладкий и легко может заменить конфету. Более того, этот плод очень полезен.

Интересно: в древние времена во время путешествий по пустыне, люди, которые перевозили товары, брали с собой финики. Так, чтобы в дороге они могли есть по 3 финика в день. Этого количества еды + вода было достаточно, чтобы не умереть и чувствовать себя более менее нормально.

Финики смело можно добавлять в каши, выпечку или йогурты. Они с легкостью заменяют изюм и порадуют тебя приятным вкусом. Да, лучше всего выбирать сушенные финики с темной кожицей, без следов плесени или сахара. Лучшими считаются плоды с косточкой – они гораздо слаще.

Польза фиников для здоровья

Финики по праву считаются одним из самых полезных плодов на Земле, ведь они не только влияют на красоту, но и могут решить некоторые проблемы со здоровьем.

В финиках много пищевых волокон, поэтому они помогают нормализовать работу кишечника.

Кроме того, финики укрепляют иммунитет и контролируют работу нервной системы. То есть, если ты не хочешь нервничать – ешь финики.

В этих сухофруктах ты также найдешь калий и витамин А. такое сочетание благоприятно влияет на кожу, ногти и работу сердечно-сосудистой системы.

Интересно: в финиках содержится: витамин А, витамины группы В, витамин С, витамин D, витамин К.

Чем полезны финики при беременности

Финики полезны и для беременных девушек. Они отлично насыщают, дают силы, когда их нет и повышают гемоглобин.

Кроме того, финики – надежный защитник организма от запоров, что также немаловажно во время беременности. Интересно и то, что включение фиников в рацион беременной девушки, повышает у нее в крови уровень окситоцина и готовит матку к грядущим родам.

Еще один плюс фиников – они выводят лишнюю жидкость из организма, что также невероятно важно в период ожидания малыша.

Польза фиников при похудении

Если ты худеешь, обязательно включи в рацион финики. Несмотря на то, что это достаточно калорийный продукт (290 калорий на 100 грамм), он может помочь похудеть. В день съедай по 3-5 фиников.

Во-первых, финики с легкостью заменят сладости, и ты сможешь придерживаться диеты или правил здорового питания без грусти о сладостях. Во-вторых, они дают энергию и ты не будешь чувствовать себя, словно «выжатый лимон».

Главное, ешь их в первой половине дня, когда организму нужны калории, а для вечернего приема пищи отложи что-нибудь белковое (мясо, яйца, творог).

Также диетологи советуют во время похудения пить воду, настоянную на финиках. Она способствует выведению лишней жидкости из организма и стимулирует обмен веществ в лимфе. Другими словами, если пить «финиковую воду», можно избавиться от целлюлита. Или хотя бы уменьшить его.

Чтобы приготовить такую воду, порежь финики, залей их теплой водой и дай настояться в течение 5 часов. Готово! В такую воду, кстати, можно добавлять и цитрусовые.