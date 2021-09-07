Четыре вкуса

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Вкусный салат из сырых кабачков, сыром и кедровым орехом

Фото к рецепту: Острый салат из сырых кабачков, сыром и кедровым орехом

Ингредиенты

  • цуккини маленький - 1 шт.
  • фета - 100 гр.
  • оливки каламата - 6-8 шт.
  • кедровые орешки - 2 ст.л.
  • оливковое масло - 3 ст.л.
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • кайенский перец - 1/4 ч.л.
  • соль и перец
  • пара веточек петрушки

Рецепт приготовления

Кабачки нарежьте на ленты при помощи овощечистки.

С миске смешайте оливковое масло и лимонный сок.

Посолите и поперчите.

Положите кабачки и оставьте на 10 минут.

Пока маринуются кабачки, крупно порежьте фету, нарежьте оливки.

Положите в тарелки маринованные кабачки.

Сверху кладем сыр и оливки.

Полейте остатками заправки, посыпьте орешками и нарубленной зеленью петрушки.

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