Вкусный салат из сырых кабачков, сыром и кедровым орехом

Ингредиенты
- цуккини маленький - 1 шт.
- фета - 100 гр.
- оливки каламата - 6-8 шт.
- кедровые орешки - 2 ст.л.
- оливковое масло - 3 ст.л.
- лимонный сок - 2 ст.л.
- кайенский перец - 1/4 ч.л.
- соль и перец
- пара веточек петрушки
Рецепт приготовления
Кабачки нарежьте на ленты при помощи овощечистки.
С миске смешайте оливковое масло и лимонный сок.
Посолите и поперчите.
Положите кабачки и оставьте на 10 минут.
Пока маринуются кабачки, крупно порежьте фету, нарежьте оливки.
Положите в тарелки маринованные кабачки.
Сверху кладем сыр и оливки.
Полейте остатками заправки, посыпьте орешками и нарубленной зеленью петрушки.
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