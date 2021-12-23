Четыре вкуса

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Готовим свиной ошеек в духовке на новый год

Фото к рецепту: Сочный свиной ошеек в духовке на новый год

Ингредиенты

  • свинина (шея) – 1 кг.
  • черный молотый перец – 1 ч.л.
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • приправа для свинины – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • чеснок – 7 зуб.

Рецепт приготовления

Свинину помыть и обсушить бумажными полотенцами. Чеснок порезать пластинами. В свинине сделать надрезы и нашпиговать ее чесноком. Соединим все специи и натрем свинину. Отправим в холодильник для маринования на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованный ошеек укладываем в форму для выпечки, предварительно смазав ее растительным маслом и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Готовое мясо достаем из духовке и подаем к столу. Блюдо получается очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Замечательно смотрится на праздничном столе, очень нравится гостям! Сочный свиной ошеек в духовке на Новый Год готов! 

Кушать подано!

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