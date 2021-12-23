Готовим свиной ошеек в духовке на новый год

Рецепт приготовления

Свинину помыть и обсушить бумажными полотенцами. Чеснок порезать пластинами. В свинине сделать надрезы и нашпиговать ее чесноком. Соединим все специи и натрем свинину. Отправим в холодильник для маринования на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованный ошеек укладываем в форму для выпечки, предварительно смазав ее растительным маслом и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Готовое мясо достаем из духовке и подаем к столу. Блюдо получается очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Замечательно смотрится на праздничном столе, очень нравится гостям! Сочный свиной ошеек в духовке на Новый Год готов!

Кушать подано!