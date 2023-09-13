Нежные биточки из индейки с кабачками

1. Подготовить продукты для фарша. Филе индейки нарезать кусочками. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать крупными кусочками.

2. Мясо и овощи поочерёдно загрузить в электромясорубку и сделать фарш.

3. Фарш посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать.

4. Кабачок вымыть, обсушить, отрезать кончики. Нарезать кабачок очень мелкими кубиками.

5. Нарезанный кабачок добавить в фарш, перемешать.

6. Из фарша с кабачками сформовать круглые биточки. У меня вышло 14 штук.

7. Биточки обвалять в муке со всех сторон. Лишнюю муку стряхнуть.

8. В сковороде разогреть растительное масло, выложить биточки. Обжарить сначала с одной стороны до лёгкого румянца.

9. Затем перевернуть биточки на другую сторону и также обжарить до румяности.

10. Накрыть сковороду крышкой и потушить биточки на медленном огне до готовности, пару раз переворачивая их.