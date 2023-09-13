Четыре вкуса

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Нежные биточки из индейки с кабачками

Фото к рецепту: Биточки из индейки с кабачками

Ингредиенты

  • филе индейки - 700 г
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • кабачки молодые - 1 шт.
  • соль - 1 щепотка
  • чёрный молотый перец - 1 щепотка
  • хмели-сунели - 0.5 ч.л.
  • растительное масло - 50 мл
  • мука для обвалки

Фото рецепта

Биточки из индейки с кабачками: шаг 1
1. Подготовить продукты для фарша. Филе индейки нарезать кусочками. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать крупными кусочками.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 2
2. Мясо и овощи поочерёдно загрузить в электромясорубку и сделать фарш.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 3
3. Фарш посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 4
4. Кабачок вымыть, обсушить, отрезать кончики. Нарезать кабачок очень мелкими кубиками.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 5
5. Нарезанный кабачок добавить в фарш, перемешать.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 6
6. Из фарша с кабачками сформовать круглые биточки. У меня вышло 14 штук.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 7
7. Биточки обвалять в муке со всех сторон. Лишнюю муку стряхнуть.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 8
8. В сковороде разогреть растительное масло, выложить биточки. Обжарить сначала с одной стороны до лёгкого румянца.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 9
9. Затем перевернуть биточки на другую сторону и также обжарить до румяности.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 10
10. Накрыть сковороду крышкой и потушить биточки на медленном огне до готовности, пару раз переворачивая их.
Биточки из индейки с кабачками: шаг 11
11. Выложить биточки в блюдо и подать к столу. В качестве гарнира подойдёт салат из свежих овощей, а также любая каша, макароны, картофель. 

Кушать подано!
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