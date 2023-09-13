Нежные биточки из индейки с кабачками

Ингредиенты
- филе индейки - 700 г
- лук репчатый - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- кабачки молодые - 1 шт.
- соль - 1 щепотка
- чёрный молотый перец - 1 щепотка
- хмели-сунели - 0.5 ч.л.
- растительное масло - 50 мл
- мука для обвалки
Фото рецепта
1. Подготовить продукты для фарша. Филе индейки нарезать кусочками. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать крупными кусочками.
2. Мясо и овощи поочерёдно загрузить в электромясорубку и сделать фарш.
3. Фарш посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать.
4. Кабачок вымыть, обсушить, отрезать кончики. Нарезать кабачок очень мелкими кубиками.
5. Нарезанный кабачок добавить в фарш, перемешать.
6. Из фарша с кабачками сформовать круглые биточки. У меня вышло 14 штук.
7. Биточки обвалять в муке со всех сторон. Лишнюю муку стряхнуть.
8. В сковороде разогреть растительное масло, выложить биточки. Обжарить сначала с одной стороны до лёгкого румянца.
9. Затем перевернуть биточки на другую сторону и также обжарить до румяности.
10. Накрыть сковороду крышкой и потушить биточки на медленном огне до готовности, пару раз переворачивая их.
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