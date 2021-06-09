Слоеная катлама в духовке

Ингредиенты
- молоко 250 мл.
- вода 250 мл.
- соль 1,5 ч.л.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- лук 4 шт.
- фарш мясной 350 гр.
- соль
- пряности
- масло сливочное 100 гр.
- масло растительное 150 мл.
- яйцо (желток) 1 шт.
- молоко 50 мл.
Рецепт приготовления
В теплое молоко добавьте теплую воду, посолите, положите разрыхлитель и муку частями.
Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто и дайте настояться 15 минут.
Приступим к начинке.
Порежьте мелко лук, добавьте его в фарш, посолите и добавьте пряности.
Тесто заделите на 4 части, каждую раскатайте очень тонко, добавляя немного муки.
Одну часть полейте подготовленным маслом и выложите 1/4 часть начинки, сверху накройте второй частью теста, полейте маслом и положите оставшуюся начинку.
Сверните в рулет, а затем в улитку.
Также сделайте с оставшимися двумя частями теста.
Отправьте "улитки" в холодильник на 20 минут.
Раскатайте лепешки на бумаге ( диаметр 24-26 см ), смажьте смесью желтка с молоком, поставьте в духовку на 35 минут при 190 градусах.
Кушать подано!
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