Слоеная катлама в духовке

Рецепт приготовления

В теплое молоко добавьте теплую воду, посолите, положите разрыхлитель и муку частями.

Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто и дайте настояться 15 минут.

Приступим к начинке.

Порежьте мелко лук, добавьте его в фарш, посолите и добавьте пряности.

Тесто заделите на 4 части, каждую раскатайте очень тонко, добавляя немного муки.

Одну часть полейте подготовленным маслом и выложите 1/4 часть начинки, сверху накройте второй частью теста, полейте маслом и положите оставшуюся начинку.

Сверните в рулет, а затем в улитку.

Также сделайте с оставшимися двумя частями теста.

Отправьте "улитки" в холодильник на 20 минут.

Раскатайте лепешки на бумаге ( диаметр 24-26 см ), смажьте смесью желтка с молоком, поставьте в духовку на 35 минут при 190 градусах.

Кушать подано!