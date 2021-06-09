Четыре вкуса

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Слоеная катлама в духовке

Фото к рецепту: Бюджетная слоеная катлама в духовке

Ингредиенты

  • молоко 250 мл.
  • вода 250 мл.
  • соль 1,5 ч.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • лук 4 шт.
  • фарш мясной 350 гр.
  • соль
  • пряности
  • масло сливочное 100 гр.
  • масло растительное 150 мл.
  • яйцо (желток) 1 шт.
  • молоко 50 мл.

Рецепт приготовления

В теплое молоко добавьте теплую воду, посолите, положите разрыхлитель и муку частями.

Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто и дайте настояться 15 минут.

Приступим к начинке.

Порежьте мелко лук, добавьте его в фарш, посолите и добавьте пряности.

Тесто заделите на 4 части, каждую раскатайте очень тонко, добавляя немного муки.

Одну часть полейте подготовленным маслом и выложите 1/4 часть начинки, сверху накройте второй частью теста, полейте маслом и положите оставшуюся начинку.

Сверните в рулет, а затем в улитку.

Также сделайте с оставшимися двумя частями теста.

Отправьте "улитки" в холодильник на 20 минут.

Раскатайте лепешки на бумаге ( диаметр 24-26 см ), смажьте смесью желтка с молоком, поставьте в духовку на 35 минут при 190 градусах.

Кушать подано!

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