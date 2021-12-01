Шуба в лаваше

Рецепт приготовления

Сельдь разделать на филе и нарезать мелким кубиком.

Свеклу сварить, остудить, натереть на крупной терке.

Морковь сварить, остудить, натереть на крупной терке.

Яйца сварить, остудить, натереть на мелкой терке.

Лист лаваша смазать майонезом, распределить по нему рыбу.

Сверху положить второй лист лаваша, смазать майонезом, распределить по нему свеклу.

Сверху положить третий лист лаваша, смазать майонезом, распределить по нему морковь.

Сверху положить четвертый лист лаваша, смазать майонезом, распределить по нему яйца.

Свернуть рулетом, сверху накрыть пищевой пленкой или пакетом. Убрать в холодильник на 1 час.

Далее нарезать порционно.

Кушать подано!