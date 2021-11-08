Хрустящие чебуреки

Ингредиенты
тесто:
мука – 250 гр.
вода (кипяток) – 120 гр.
растительное масло рафинированное – 2 ст.л.
соль – 0,5 ч.л.
начинка:
свинина – 150 гр.
говядина – 150 гр.
соль
черный перец
зелень (петрушка) - 10 гр.
чеснок - 2 зубчика
Рецепт приготовления
В муку вливаем 2 ст. ложки растительного масла.
Добавляем соль.
Вливаем кипящую воду в муку и перемешиваем тесто ложкой.
Затем вымешиваем руками 7-10 минут.
Тесто должно получится крутым, но чуть мягче, чем на пельмени.
Тесто положить в пищевую пленку или пакет и оставить отдыхать на 30 минут.
Мясо пропустить через мясорубку.
Добавить к мясу соль, перец, измельченный чеснок, мелконарезанную зелень.
Перемешать.
Спустя 30 минут формируем из теста колбаску и разрезаем на 8 частей.
Раскатать очень тонкую лепешку (размер примерно диаметром с тарелку 24 см).
На одну половину положить столовую ложку с горкой фарша, распределить, не доходя до краев на 1,5 см.
Накрываем начинку второй половиной, равномерно приминаем, чтобы выпустить воздух.
Закрепляем края вилкой.
Жарить в большом количестве растительного масла.
Выкладываем чебуреки на раскаленную сковородку и обжариваем по пару минут с каждой стороны (огонь выше среднего) до румяной корочки с каждой стороны.
Готовые чебуреки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Кушать подано!
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