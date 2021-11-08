Хрустящие чебуреки

тесто:

мука – 250 гр.

вода (кипяток) – 120 гр.

растительное масло рафинированное – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

начинка:

свинина – 150 гр.

говядина – 150 гр.

соль

черный перец

зелень (петрушка) - 10 гр.

чеснок - 2 зубчика

Рецепт приготовления

В муку вливаем 2 ст. ложки растительного масла.

Добавляем соль.

Вливаем кипящую воду в муку и перемешиваем тесто ложкой.

Затем вымешиваем руками 7-10 минут.

Тесто должно получится крутым, но чуть мягче, чем на пельмени.

Тесто положить в пищевую пленку или пакет и оставить отдыхать на 30 минут.

Мясо пропустить через мясорубку.

Добавить к мясу соль, перец, измельченный чеснок, мелконарезанную зелень.

Перемешать.

Спустя 30 минут формируем из теста колбаску и разрезаем на 8 частей.

Раскатать очень тонкую лепешку (размер примерно диаметром с тарелку 24 см).

На одну половину положить столовую ложку с горкой фарша, распределить, не доходя до краев на 1,5 см.

Накрываем начинку второй половиной, равномерно приминаем, чтобы выпустить воздух.

Закрепляем края вилкой.

Жарить в большом количестве растительного масла.

Выкладываем чебуреки на раскаленную сковородку и обжариваем по пару минут с каждой стороны (огонь выше среднего) до румяной корочки с каждой стороны.

Готовые чебуреки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Кушать подано!