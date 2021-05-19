Тонкости маринада для шашлыка из свинины

Ингредиенты
- свиная шея - 1 кг.
- лук (средний) - 4 шт.
- томатная паста - 1 ст.л.
- минеральная вода - 150 мл.
- соль
- специи
Рецепт приготовления
Нарежьте лук полукольцами.
К луку добавьте соль, выжмем из лука сок.
Нарежьте мясо на средние куски.
Добавьте к луку и перемешайте.
К мясу с луком добавьте минеральную воду, томатную пасту и специи.
Томатная паста вкус шашлыка не изменит, но значительно улучшит внешний вид при подаче.
Минеральная сделает шашлык сочным.
Специи берите, которые нравятся вам.
Шашлык маринуется 2 часа.
Свежие комментарии