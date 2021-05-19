Тонкости маринада для шашлыка из свинины

Рецепт приготовления

Нарежьте лук полукольцами.

К луку добавьте соль, выжмем из лука сок.

Нарежьте мясо на средние куски.

Добавьте к луку и перемешайте.

К мясу с луком добавьте минеральную воду, томатную пасту и специи.

Томатная паста вкус шашлыка не изменит, но значительно улучшит внешний вид при подаче.

Минеральная сделает шашлык сочным.

Специи берите, которые нравятся вам.

Шашлык маринуется 2 часа.