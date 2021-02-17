Ингредиенты
молоко - 1 литр
соль - 1 столовая ложка без горки
яйца - 3 шт.
сметана - 200 г
Пошаговый рецепт приготовления
В отдельной миске взбить яйца и сметану с помощью миксера или венчика.
Берем 1 литр молока, добавляем 1 столовую ложку соли (без горки) и кипятим.
Как только молоко закипело, не убавляя огонь, вливаем яично-сметанную массу.
Постоянно помешивая, довести до кипения и варить около 5 минут.
Как только сыворотка отделится от творожистой массы, ее можно бросать на сито.
Дать стечь сыворотке, поставить гнет на 2-3 часа
Вкусный домашний сыр готов! Приятного аппетита!
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