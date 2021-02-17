Ингредиенты

молоко - 1 литр

соль - 1 столовая ложка без горки

яйца - 3 шт.

сметана - 200 г

Пошаговый рецепт приготовления

В отдельной миске взбить яйца и сметану с помощью миксера или венчика.

Берем 1 литр молока, добавляем 1 столовую ложку соли (без горки) и кипятим.

Как только молоко закипело, не убавляя огонь, вливаем яично-сметанную массу.

Постоянно помешивая, довести до кипения и варить около 5 минут.

Как только сыворотка отделится от творожистой массы, ее можно бросать на сито.

Дать стечь сыворотке, поставить гнет на 2-3 часа

Вкусный домашний сыр готов! Приятного аппетита!

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