Четыре вкуса

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Домашний сыр

Фото к рецепту: Домашний сыр

Ингредиенты 

молоко - 1 литр 
соль - 1 столовая ложка без горки 
яйца - 3 шт. 
сметана - 200 г 

Пошаговый рецепт приготовления 

В отдельной миске взбить яйца и сметану с помощью миксера или венчика. 

Берем 1 литр молока, добавляем 1 столовую ложку соли (без горки) и кипятим. 

Как только молоко закипело, не убавляя огонь, вливаем яично-сметанную массу. 

Постоянно помешивая, довести до кипения и варить около 5 минут. 

Как только сыворотка отделится от творожистой массы, ее можно бросать на сито. 

Дать стечь сыворотке, поставить гнет на 2-3 часа 
Вкусный домашний сыр готов! Приятного аппетита! 

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