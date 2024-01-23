Рецепт блинов на воде с творожной начинкой

манка – 2 ст.

мука – 1 ст.

соль – ½ ч.л.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

вода – 3 ст.

сухие дрожжи – 1 ст.л.

творог – 200 г

джем – 50 мл

сыр – 50 г

растительное масло - 2 ст.л.

В миску всыпаем два стакана манки, один стакан муки, половину чайной ложки соли, две столовые ложки сахара, одну чайную ложку ванильного сахара, одну столовую ложку дрожжей.

Тщательно перемешиваем сухие ингредиенты.

Теперь вливаем три стакана тёплой питьевой воды.

Замешиваем однородное тесто без комочков.

Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в тёплом тихом месте на полчаса.

Займёмся начинкой.

Творог перетираем через сито, чтобы он был воздушным.

Добавляем одну столовую ложку сахара и хорошенько перемешиваем.

На мелкой тёрке натираем 100 г сыра.

По истечении времени тесто перемешиваем.

Теперь сковороду разогреваем, смазываем растительным маслом и вливаем один половник теста.

Обжариваем на умеренном огне одну - полторы минуты.

Затем снимаем блин со сковороды.

Выкладываем начинку, 2 столовые ложки творога, одну чайную ложку джема, у меня сегодня персиковый.

Защипываем края в виде треугольника.

Перекладываем блин в форму для выпекания застеленую пергаментной бумагой.

Сковороду снова смазываем растительным маслом и обжариваем блины.

Второй вид начинки, к творогу добавляем натёртый сыр, 1 столовую ложку.

Отправляем противень с блинами в разогретую до 180° в духовку на 10 минут.

Блины готовы, подаем к столу.