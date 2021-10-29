Татарский красный творог

Рецепт приготовления

В вок или кастрюлю переложить творог.

Залить молоком.

Готовить на сильном огне, время от времени помешивая.

Через 10 минут отделяется сыворотка.

Переключаем плиту на средний огонь и продолжаем готовить.

Как только жидкость уйдёт с поверхности творога (у меня на это ушло 1 час 40 минут), добавляем сахар.

Продолжаем обжаривать творог, не забываем помешивать.

Как только вся жидкость испарится, а творог приобретёт коричневый цвет, корт готов.

В итоге на приготовление ушло ровно 2 часа и получилось 554 грамма Корта (Красного творога).

Остывший корт в тарелочках можно подавать со сливочным маслом на стол, либо использовать в приготовлении «Губадии с кортом».

Для длительного хранения корт следует высушить на солнце, в печи, либо в духовом шкафу.