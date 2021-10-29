Татарский красный творог

Ингредиенты
- творог фермерский – 500 гр.
- молоко фермерское – 1,5 л.
- сахар – 100 гр.
Рецепт приготовления
В вок или кастрюлю переложить творог.
Залить молоком.
Готовить на сильном огне, время от времени помешивая.
Через 10 минут отделяется сыворотка.
Переключаем плиту на средний огонь и продолжаем готовить.
Как только жидкость уйдёт с поверхности творога (у меня на это ушло 1 час 40 минут), добавляем сахар.
Продолжаем обжаривать творог, не забываем помешивать.
Как только вся жидкость испарится, а творог приобретёт коричневый цвет, корт готов.
В итоге на приготовление ушло ровно 2 часа и получилось 554 грамма Корта (Красного творога).
Остывший корт в тарелочках можно подавать со сливочным маслом на стол, либо использовать в приготовлении «Губадии с кортом».
Для длительного хранения корт следует высушить на солнце, в печи, либо в духовом шкафу.
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