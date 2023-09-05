Четыре вкуса

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Вкусные помидоры с имберем и медом на зиму

Фото к рецепту: Помидоры с медом и имбирем на зиму

Ингредиенты

помидоры - 1200 гр.

имбирь - 9 слайсов.

лавровый лист - 6 шт.

перец душистый - 12 шт.

сельдерей - 4 веточки.

вода - 850 мл.

сахар - 2 ст.л.

мед - 2 ст.л.

соль - 1 ст.л.

уксус 9% - 2 ст.л.

банки: 1 литровая и 2 пол-литровые

Рецепт приготовления

На дно банок кладу нарезанный имбирь, лавровый лист, душистый перец и нарезанный сельдерей.

В банки закладываю помидоры, сверху кладу нарезанный сельдерей.

Заливаю кипяченной водой и оставляю на 7 минут.

Сливаю воду с банок в кастрюлю и с этой воды готовлю маринад.

Ставлю на огонь, когда вода начнет кипеть, кладу сахар, соль, мед, уксус, кипячу 1- 2 минуты, снимаю с огня и заливаю банки.

Банки закручиваю крышкой и ставлю под одеяло до полного остывания.

Кушать подано!

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