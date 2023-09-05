Вкусные помидоры с имберем и медом на зиму

Ингредиенты
помидоры - 1200 гр.
имбирь - 9 слайсов.
лавровый лист - 6 шт.
перец душистый - 12 шт.
сельдерей - 4 веточки.
вода - 850 мл.
сахар - 2 ст.л.
мед - 2 ст.л.
соль - 1 ст.л.
уксус 9% - 2 ст.л.
банки: 1 литровая и 2 пол-литровые
Рецепт приготовления
На дно банок кладу нарезанный имбирь, лавровый лист, душистый перец и нарезанный сельдерей.
В банки закладываю помидоры, сверху кладу нарезанный сельдерей.
Заливаю кипяченной водой и оставляю на 7 минут.
Сливаю воду с банок в кастрюлю и с этой воды готовлю маринад.
Ставлю на огонь, когда вода начнет кипеть, кладу сахар, соль, мед, уксус, кипячу 1- 2 минуты, снимаю с огня и заливаю банки.
Банки закручиваю крышкой и ставлю под одеяло до полного остывания.
Кушать подано!
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