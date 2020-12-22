Четыре вкуса

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Драники с шампиньонами и куриным филе в горшочке

Фото к рецепту: Драники с шампиньонами и куриным филе в горшочке

Ингредиенты

  • картофель - 5 шт.
  • лук - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • шампиньоны - 8 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 2 ст.л.
  • сметана - 2 ст.л.
  • соль
  • перец, чеснок -
  • куриное филе - 220 г

Пошаговый рецепт приготовления

Сырой картофель измельчить, добавить, яйцо, 2 ст.л. муки чеснок, соль, перец. Все тщательно перемешать. Пожарить из получившейся массы драники. Грибы и  филе нарезать кусочками, лук кубиками  морковь натереть на терке. Далее на разогретой сковороде обжарить грибы, добавить морковь, лук  и жарить до готовности. В конце добавить 2 ст.л. сметаны, соль, перец, чеснок по вкусу. В горшочке слоями выложить готовые драники и шампиньоны с грибами.  Накрыть крышечками и отправить в духовку на 20 мин.

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