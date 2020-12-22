Драники с шампиньонами и куриным филе в горшочке

Сырой картофель измельчить, добавить, яйцо, 2 ст.л. муки чеснок, соль, перец. Все тщательно перемешать. Пожарить из получившейся массы драники. Грибы и филе нарезать кусочками, лук кубиками морковь натереть на терке. Далее на разогретой сковороде обжарить грибы, добавить морковь, лук и жарить до готовности. В конце добавить 2 ст.л. сметаны, соль, перец, чеснок по вкусу. В горшочке слоями выложить готовые драники и шампиньоны с грибами. Накрыть крышечками и отправить в духовку на 20 мин.