Четыре вкуса

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Котлеты по новому

Фото к рецепту: Котлеты по новому.

Ингредиенты

  • фарш - 400 гр
  • лук - 1 шт
  • морковь - 1 шт
  • соль
  • специи
  • сушеный чеснок
  • яйца - 3 шт
  • сыр - 100 гр
  • грибы шампиньоны - 6 шт
  • масло для жарки

Рецепт приготовления

Лук порежьте,  на крупной терке натрите морковь. Порежьте и обжарьте грибы. В фарш , у меня свиной, добавьте яйца, специи и сыр. Сделайте фарш жидким, так удобно работать с ним. Пожарьте лук и морковь. Выложите все слоями в форму. Первый слой фарш, затем морковь с луком. Снова фарш и слой грибов. Затем фарш. Уберите в духовку на 40 минут, на 180 гр. Затем посыпьте сыром и снова поставьте на 10 минут пока сыр расплавится.

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