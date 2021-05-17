Котлеты по новому

Рецепт приготовления

Лук порежьте, на крупной терке натрите морковь. Порежьте и обжарьте грибы. В фарш , у меня свиной, добавьте яйца, специи и сыр. Сделайте фарш жидким, так удобно работать с ним. Пожарьте лук и морковь. Выложите все слоями в форму. Первый слой фарш, затем морковь с луком. Снова фарш и слой грибов. Затем фарш. Уберите в духовку на 40 минут, на 180 гр. Затем посыпьте сыром и снова поставьте на 10 минут пока сыр расплавится.