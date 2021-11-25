Рулетики с овощами и мясом

Ингредиенты
листы для лазаньи (24х7см) – 6 шт.
начинка:
лук – 1 шт. /30 гр.
фарш (свинина+говядина) – 200 гр.
капуста пекинская – 150 гр.
перец болгарский – 60 гр.
соль – 1/2 ч.л.
бальзамический уксус – 1 ч.л.
итальянские травы – 1/2 ч.л.
базилик – 1/2 ч.л.
перец
масло растительное – 1 ст.л.
соус:
лук – 1 шт. / 60 гр.
чеснок – 1 зуб.
помидор – 1 шт. / 150 гр.
томатная паста – 3 ст.л.
соль 1 ч.л.
итальянские травы – 1 ч.л.
перец
масло растительное – 1 ст.л.
дополнительно:
сыр твердый – 50 гр.
зелень
вода – 100 мл.
Рецепт приготовления
1. Для начинки лук мелко нарезать и слегка обжарить на растительном масле.
Затем добавить нарезанный мелкими кубиками болгарский перец, слегка обжарить.
Добавить мелко нашинкованную капусту, соль, специи и перемешать;
2. Листы для лазаньи отварить в подсоленной воде 4-5 минут до полуготовности (аль денте).
Затем слить в дуршлаг и остудить;
3. На каждый лист выложить начинку и свернуть рулетиком;
4. Для соуса лук мелко нарезать и слегка обжарить на растительном масле.
Добавить измельченный чеснок, слегка обжарить.
Добавить нарезанный помидор, слегка потушить под закрытой крышкой.
Затем добавить томатную пасту, соль, специи и немного потушить;
5. Выложить 2/3 соуса в форму для выпечки, разложить рулетики, полить их сверху оставшимся соусом и посыпать натертым сыром.
Добавить немного воды (100 мл.), накрыть крышкой или фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
6. Рулетики готовы! Подавать можно с зеленью и сметаной!
Кушать подано!
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