Рулетики с овощами и мясом

листы для лазаньи (24х7см) – 6 шт.

начинка:

лук – 1 шт. /30 гр.

фарш (свинина+говядина) – 200 гр.

капуста пекинская – 150 гр.

перец болгарский – 60 гр.

соль – 1/2 ч.л.

бальзамический уксус – 1 ч.л.

итальянские травы – 1/2 ч.л.

базилик – 1/2 ч.л.

перец

масло растительное – 1 ст.л.

соус:

лук – 1 шт. / 60 гр.

чеснок – 1 зуб.

помидор – 1 шт. / 150 гр.

томатная паста – 3 ст.л.

соль 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

перец

масло растительное – 1 ст.л.

дополнительно:

сыр твердый – 50 гр.

зелень

вода – 100 мл.

Рецепт приготовления

1. Для начинки лук мелко нарезать и слегка обжарить на растительном масле.

Затем добавить нарезанный мелкими кубиками болгарский перец, слегка обжарить.

Добавить мелко нашинкованную капусту, соль, специи и перемешать;

2. Листы для лазаньи отварить в подсоленной воде 4-5 минут до полуготовности (аль денте).

Затем слить в дуршлаг и остудить;

3. На каждый лист выложить начинку и свернуть рулетиком;

4. Для соуса лук мелко нарезать и слегка обжарить на растительном масле.

Добавить измельченный чеснок, слегка обжарить.

Добавить нарезанный помидор, слегка потушить под закрытой крышкой.

Затем добавить томатную пасту, соль, специи и немного потушить;

5. Выложить 2/3 соуса в форму для выпечки, разложить рулетики, полить их сверху оставшимся соусом и посыпать натертым сыром.

Добавить немного воды (100 мл.), накрыть крышкой или фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;

6. Рулетики готовы! Подавать можно с зеленью и сметаной!

Кушать подано!