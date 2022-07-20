Четыре вкуса

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Быстрый рецепт тортика к чаю

Фото к рецепту: Очень простой и быстрый рецепт тортика к чаю

Ингредиенты

  • 300 гр. сметаны
  • 300 гр. сгущенки (если вы не сластена, сгущенки можно взять раза в два меньше)
  • 140 гр. кукурузных палочек (по сути, стандартная упаковка)
  • 300-400 гр. малины (или любых других ягод)
  • плитка шоколада для посыпки

Рецепт приготовления

Сметану смешали со сгущенкой - вот вам и крем.

Кукурузные палочки обваляли в креме - вот вам и коржи.

А дальше лучше всего застелить форму пищевой пленкой, потому что иначе потом замучаетесь отлеплять коржи от дна формы.

Застелили и выкладываем половину палочек на низ.

Прям равномерным слоем, если где-то есть пустоты - засовываем туда палочки, придавливаем, в общем делаем все, чтобы корж получился без дырок.

Сверху слой смазали остатками крема (а он немного останется, на дне миски).

И выложили прослойку из ягод.

Малины не жалейте - с ней получается в разы вкуснее и интереснее.

Вместо малины можно взять любые другие ягоды или мягкие фрукты.

Типа персиков, бананов, ананасы подойдут, сочные нектарины и т.п.

Сверху выкладываем еще один слой из кукурузных палочек.

Стараемся делать его таким же равномерным, без пустот.

И все - накрываем форму пищевой пленкой и в холодильник на 2 часа, чтобы палочки пропитались кремом.

Спустя 2 часа достаем и торт готов.

По желанию его можно украсить тертым шоколадом и сверху выложить ягоды малины. 

Кушать подано!

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