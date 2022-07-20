Быстрый рецепт тортика к чаю

Рецепт приготовления

Сметану смешали со сгущенкой - вот вам и крем.

Кукурузные палочки обваляли в креме - вот вам и коржи.

А дальше лучше всего застелить форму пищевой пленкой, потому что иначе потом замучаетесь отлеплять коржи от дна формы.

Застелили и выкладываем половину палочек на низ.

Прям равномерным слоем, если где-то есть пустоты - засовываем туда палочки, придавливаем, в общем делаем все, чтобы корж получился без дырок.

Сверху слой смазали остатками крема (а он немного останется, на дне миски).

И выложили прослойку из ягод.

Малины не жалейте - с ней получается в разы вкуснее и интереснее.

Вместо малины можно взять любые другие ягоды или мягкие фрукты.

Типа персиков, бананов, ананасы подойдут, сочные нектарины и т.п.

Сверху выкладываем еще один слой из кукурузных палочек.

Стараемся делать его таким же равномерным, без пустот.

И все - накрываем форму пищевой пленкой и в холодильник на 2 часа, чтобы палочки пропитались кремом.

Спустя 2 часа достаем и торт готов.

По желанию его можно украсить тертым шоколадом и сверху выложить ягоды малины.

Кушать подано!