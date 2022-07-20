Быстрый рецепт тортика к чаю

Ингредиенты
- 300 гр. сметаны
- 300 гр. сгущенки (если вы не сластена, сгущенки можно взять раза в два меньше)
- 140 гр. кукурузных палочек (по сути, стандартная упаковка)
- 300-400 гр. малины (или любых других ягод)
- плитка шоколада для посыпки
Рецепт приготовления
Сметану смешали со сгущенкой - вот вам и крем.
Кукурузные палочки обваляли в креме - вот вам и коржи.
А дальше лучше всего застелить форму пищевой пленкой, потому что иначе потом замучаетесь отлеплять коржи от дна формы.
Застелили и выкладываем половину палочек на низ.
Прям равномерным слоем, если где-то есть пустоты - засовываем туда палочки, придавливаем, в общем делаем все, чтобы корж получился без дырок.
Сверху слой смазали остатками крема (а он немного останется, на дне миски).
И выложили прослойку из ягод.
Малины не жалейте - с ней получается в разы вкуснее и интереснее.
Вместо малины можно взять любые другие ягоды или мягкие фрукты.
Типа персиков, бананов, ананасы подойдут, сочные нектарины и т.п.
Сверху выкладываем еще один слой из кукурузных палочек.
Стараемся делать его таким же равномерным, без пустот.
И все - накрываем форму пищевой пленкой и в холодильник на 2 часа, чтобы палочки пропитались кремом.
Спустя 2 часа достаем и торт готов.
По желанию его можно украсить тертым шоколадом и сверху выложить ягоды малины.
Кушать подано!
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