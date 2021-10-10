Четыре вкуса

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Готовим картошку с купатами в духовке

Фото к рецепту: Картошка с купатами в духовке

Ингредиенты

  • картофель в мундире - 1 кг.
  • купаты - 5 шт.
  • масло растительное (для смазывания формы)
  • паприка копченая -
  • соль адыгейская (или обычная) -
  • укроп
  • чеснок - 2 зуб.

Рецепт приготовления

Картофель в мундире почистить, нарезать на кусочки (не мелко), форму для запекания (при необходимости) смазать растительным маслом, выложить картофель, добавить специи и чеснок, перемешать. На картошку выложить купаты. Запекать в разогретой духовке примерно 30 минут. Если будите использовать сырой картофель, то форму для запекания накрыть фольгой, спустя 30 минут открыть и отправить ещё минут на 10-15 для получения румяной корочки.

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