Необычные оладьи из кукурузной муки

Думаю, так кукурузу вы еще не готовили. Необычные оладьи обязательно придутся вам по вкусу и станут прекрасным дополнением к завтраку и не только. Их можно готовить на перекус, подавать в качестве закуски на праздничный стол. блюдо довольно интересное и необычное. И обязательно придется вам по вкусу.
Необходимые продукты
- 1 куриное яйцо
- 1 банка консервированной кукурузы
- 120 грамм пшеничной муки
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Сливаем с кукурузы жидкость в миску, добавляем яйцо и перемешиваем. Потом всыпаем соль, перец и кукурузу. Все снова перемешиваем и всыпаем пшеничную муку, массу перемешиваем.
- В таком виде тесто оставляем на 5 минут.
- В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и выкладываем столовой ложкой приготовленную массу. Обжариваем оладьи на среднем огне до румяности с двух сторон.
Приятного аппетита!
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