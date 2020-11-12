Необычные оладьи из кукурузной муки

Думаю, так кукурузу вы еще не готовили. Необычные оладьи обязательно придутся вам по вкусу и станут прекрасным дополнением к завтраку и не только. Их можно готовить на перекус, подавать в качестве закуски на праздничный стол. блюдо довольно интересное и необычное. И обязательно придется вам по вкусу.

Необходимые продукты

1 куриное яйцо

1 банка консервированной кукурузы

120 грамм пшеничной муки

соль, перец по вкусу

растительное масло

Начинаем приготовление

Сливаем с кукурузы жидкость в миску, добавляем яйцо и перемешиваем. Потом всыпаем соль, перец и кукурузу. Все снова перемешиваем и всыпаем пшеничную муку, массу перемешиваем. В таком виде тесто оставляем на 5 минут. В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и выкладываем столовой ложкой приготовленную массу. Обжариваем оладьи на среднем огне до румяности с двух сторон.

Приятного аппетита!