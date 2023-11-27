Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепты вкусных салатов на новогодний стол

Ингредиенты

Салат 1

  • печень трески - 1 банка (235 г)
  • огурцы маринованные - 150 г
  • яйца отварные - 4 шт
  • горошек консервированный - 350 г
  • зеленый лук - 1 пучок
  • майонез - 2 ст.л

 

Салат 2

  • куриная копчёная грудка - 200 г
  • сыр - 150 г
  • грибы шампиньоны маринованные - 200 г
  • яйца отварные - 5 шт
  • майонез или сметана

 

Салат 3

  • пекинская капуста - 250 г
  • куриное филе - 300 г
  • помидор - 1шт(150 г)
  • огурцы - 3шт (150 г)
  • паприка-1ч.л
  • сухой чеснок - 1ч.л
  • соль
  • для заправки:
  • сметана - 1 ст.л
  • горчица-1ч.л
  • лимонный сок - 1 ст.л
  • масло растительное - 5 ст.л

 

Салат 4

  • на форму диаметром 20 см
  • картофель отварной - 500 г
  • морковь - 300 г
  • копчёная курица -350 г
  • яйца - 4 шт
  • грибы маринованные - 200 г
  • сыр - 200 г
  • майонез - 200 г
  • укроп - 1 пучок

рецепт приготовления

Салат 1

1. Печень трески вынимаем из банки и даем стечь излишкам масла.Затем печень измельчаем ножом.

2. Яйца мелко нарезаем.Измельчаем лук.Огурцы нарезаем кубиками.С горошка сливаем жидкость.

3. Соединяем все ингредиенты заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Наш салат готов! Подаем салат в порционных стаканах или в салатнике.

Салат 2

1.Отделить белки от желтков.Белок трем на крупной терке, желток трем на мелкой терке.

2.Мясо и грибы мелко нарезаем по отдельности.

3.Сыр трем на крупной терке.

4.К мясу добавляем 1 ст.л майонеза, перемешиваем.

5.Формируем салат, для этого нам понадобится кольцо от разъемной формы 20 см в диаметре, можно меньше.

1-й слой мясо

2-й слой грибы+майонезная сеточка

3-й слой белки+майонезная сеточка

4-й слой сыр+майонезная сеточка

5-й слой желтки

Даем салату пропитаться 1 час и подаем ку столу.

Салат 3

1. Куриное филе нарезаем полосками.Кладем полоски на сухую горячую сковороду, солим, посыпаем сухим чесноком и паприкой.Жарим 3 минуты, переворачиваем филе, также солим и посыпаем специями.Обжариваем еще 3 минуты.Филе получается очень сочным и нежным.Даем немного остыть и нарезаем под углом.

2. Нарезаем огурцы и помидоры не мелкими кусочками.Нарезаем пекинскую капусту.Яйца нарезаем на четвертинки.

3. Делаем заправку: соединяем растительное масло, лимонный сок, горчицу и сметану-хорошо перемешиваем.

4. Собираем салат:

1-й слой пекинская капуста

2-й слой огурцы

3-й слой помидоры

4-й слой курица

5-й слой заправка

6-й слой яйца+заправка

Наш салат готов!

Салат 4

1. Заранее отваренные картофель и морковь очищаем и трем по отдельности на крупной терке.Курицу нарезаем соломкой или кубиками.Измельчаем грибы.

2. Яйца очищаем и делим на белок и желток.Белок трем на крупной терке, желток на мелкой.Отдельно трем на мелкой терке сыр.

3. Формируем салат слоями при помощи кольца от разьемной формы для выпечки(20 см в диаметре):

1-й слой картошка+майонезная сеточка

2-й слой курица+майонез

3-й слой грибы+майонез

4-й слой белок+майонез

5-й слой желток+майонез

6-й слой сыр+майонез

верхний слой морковь

украшаем по своему желанию, я сделала майонезную сеточку и по краям посыпала укропом.

Всем приятного аппетита и отличных праздников!

Кушать подано!

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