Рецепты вкусных салатов на новогодний стол

Ингредиенты
Салат 1
- печень трески - 1 банка (235 г)
- огурцы маринованные - 150 г
- яйца отварные - 4 шт
- горошек консервированный - 350 г
- зеленый лук - 1 пучок
- майонез - 2 ст.л
Салат 2
- куриная копчёная грудка - 200 г
- сыр - 150 г
- грибы шампиньоны маринованные - 200 г
- яйца отварные - 5 шт
- майонез или сметана
Салат 3
- пекинская капуста - 250 г
- куриное филе - 300 г
- помидор - 1шт(150 г)
- огурцы - 3шт (150 г)
- паприка-1ч.л
- сухой чеснок - 1ч.л
- соль
- для заправки:
- сметана - 1 ст.л
- горчица-1ч.л
- лимонный сок - 1 ст.л
- масло растительное - 5 ст.л
Салат 4
- на форму диаметром 20 см
- картофель отварной - 500 г
- морковь - 300 г
- копчёная курица -350 г
- яйца - 4 шт
- грибы маринованные - 200 г
- сыр - 200 г
- майонез - 200 г
- укроп - 1 пучок
рецепт приготовления
Салат 1
1. Печень трески вынимаем из банки и даем стечь излишкам масла.Затем печень измельчаем ножом.
2. Яйца мелко нарезаем.Измельчаем лук.Огурцы нарезаем кубиками.С горошка сливаем жидкость.
3. Соединяем все ингредиенты заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
Наш салат готов! Подаем салат в порционных стаканах или в салатнике.
Салат 2
1.Отделить белки от желтков.Белок трем на крупной терке, желток трем на мелкой терке.
2.Мясо и грибы мелко нарезаем по отдельности.
3.Сыр трем на крупной терке.
4.К мясу добавляем 1 ст.л майонеза, перемешиваем.
5.Формируем салат, для этого нам понадобится кольцо от разъемной формы 20 см в диаметре, можно меньше.
1-й слой мясо
2-й слой грибы+майонезная сеточка
3-й слой белки+майонезная сеточка
4-й слой сыр+майонезная сеточка
5-й слой желтки
Даем салату пропитаться 1 час и подаем ку столу.
Салат 3
1. Куриное филе нарезаем полосками.Кладем полоски на сухую горячую сковороду, солим, посыпаем сухим чесноком и паприкой.Жарим 3 минуты, переворачиваем филе, также солим и посыпаем специями.Обжариваем еще 3 минуты.Филе получается очень сочным и нежным.Даем немного остыть и нарезаем под углом.
2. Нарезаем огурцы и помидоры не мелкими кусочками.Нарезаем пекинскую капусту.Яйца нарезаем на четвертинки.
3. Делаем заправку: соединяем растительное масло, лимонный сок, горчицу и сметану-хорошо перемешиваем.
4. Собираем салат:
1-й слой пекинская капуста
2-й слой огурцы
3-й слой помидоры
4-й слой курица
5-й слой заправка
6-й слой яйца+заправка
Наш салат готов!
Салат 4
1. Заранее отваренные картофель и морковь очищаем и трем по отдельности на крупной терке.Курицу нарезаем соломкой или кубиками.Измельчаем грибы.
2. Яйца очищаем и делим на белок и желток.Белок трем на крупной терке, желток на мелкой.Отдельно трем на мелкой терке сыр.
3. Формируем салат слоями при помощи кольца от разьемной формы для выпечки(20 см в диаметре):
1-й слой картошка+майонезная сеточка
2-й слой курица+майонез
3-й слой грибы+майонез
4-й слой белок+майонез
5-й слой желток+майонез
6-й слой сыр+майонез
верхний слой морковь
украшаем по своему желанию, я сделала майонезную сеточку и по краям посыпала укропом.
Всем приятного аппетита и отличных праздников!
Кушать подано!
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