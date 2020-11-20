Полезные свойства морской капусты: и интересные рецепты для вашего меню

Морская капуста (или ламинария) может быть одновременно и дополнением к основному блюду, и отдельным лакомством, которое обязательно должно присутствовать на вашем столе, если вы заботитесь о своем здоровье. Морская капуста — блюдо, особенно полезное для нашего сердца. Продукт укрепляет стенки сосудов и эффективно снижает уровень холестерина в крови.



В ней содержится много жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности человека. Обычно их получают из рыбы. Кстати, они же предотвращают атеросклероз сосудов.

​​​​​​Морская капуста благотворно влияет на пищеварительные процессы. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку, которой в этом лакомстве в избытке, и таким образом оздоравливают кишечник.

В продукте содержатся полезные микроэлементы: фосфор, калий, йод, ферум, натрий и магний. Благодаря йоду у нас правильно работает щитовидная железа, натрий и калий стабилизируют кислотно-щелочной баланс, железо (ферум) предупреждает анемию.

Ламинария — настоящий кладезь витаминов: в ней есть все полезные вещества, от А до Е включительно. Кроме того, в продукте содержатся стерины: они снижают концентрацию холестерина в крови, разжижают ее, а значит — защищают нас от тромбов.

Виды готовой ламинарии

В продаже морская капуста встречается в трех видах: она бывает сушеной, соленой и маринованной, а также замороженной. Так какую из них выбрать?

Чаще всего в магазинах морская капуста встречается в маринованном виде в банках. Такой продукт термически обработан и приправлен специями. В таком виде ламинария готова к немедленному употреблению.

Реже ламинария продается в свежем виде, поскольку у нее весьма небольшой срок хранения. Еще один вариант – замороженная ламинария, из которой получается вкусная запеканка.

Запеканка из морской капусты

Необходимые ингредиенты

500 г ламинарии;

2 яйца;

80 г коровьего масла;

Лимон;

Соль.

Полезные свойства морской капусты: как приготовить вкусно

Для начала сварите капусту в двух-трех водах. Обжарьте морскую капусту с маслом до размягчения. Переложите продукт в жаропрочную форму. Обжарьте морскую капусту с маслом до размягчения. Переложите продукт в жаропрочную форму. Поставьте форму в уже нагретую духовку и запекайте 20 минут. Растопите сливочное масло, очистите лимон и разбейте его на дольки. Достаньте из духовки запеканку, полейте маслом и разложите лимон на ее поверхности.

Обработка свежей морской капусты

Свежую морскую капусту обычно варят. Для этого водоросли заливают холодной водой, а когда она закипает, воду через 5 минут сливают и меняют. Когда она закипает снова, ждут 5 минут и гасят огонь. Сваренную ламинарию промывают в холодной воде и остужают. Ее используют для приготовления различных блюд, часто в качестве гарнира.

Сушеная ламинария

Кроме того, на прилавках можно встретить сушеную ламинарию. Кстати, именно она считается наиболее полезной: в ней совсем нет влаги, зато сохранены все полезные микроэлементы и витамины. Именно сушеная ламинария рекомендована при заболеваниях щитовидной железы, нарушении обмена веществ. В таком виде дары моря следует употреблять, чтобы вывести холестерин и не дать образоваться опасным бляшкам. Кроме того, сушеная водоросль значительно улучшает состояние кожи и увлажняет ее, укрепляет клетки и стимулирует их восстановление, выводит из организма отложения солей и тяжелые металлы.

Противопоказания к употреблению ламинарии

Несмотря на очевидную пользу, можно назвать ряд противопоказаний к употреблению морской капусты.

Так, от продукта следует воздержаться людям, страдающим от нефрита, туберкулеза, диатеза, фурункулеза и крапивницы. Ламинария под запретом при гастрите и панкреатите – эта водоросль раздражает слизистую оболочку печени и желудка.

Как употреблять сушеную ламинарию

Сушеные водоросли выпускаются в виде таблеток, порошков или высушенных слоевищ, которые продают пачками по 50 и 100 г. Слоевищем называют тело морских водорослей, состоящее из миллионов и миллиардов многослойно расположенных клеток.

Если вы хотите похудеть с помощью сушеной ламинарии, залейте 100 мл кипятка 1 чайную ложку продукта, накройте емкость крышкой и дайте смеси настояться. Употребляйте напиток по полстакана 3 раза в сутки до еды.

Сушеная морская капуста – отличная добавка для холодных блюд или ингредиент для легких супов.

Готовится она следующим образом: 1 стакан сухого продукта засыпают в кастрюлю и заливают 800 мл теплой воды. Накрыв емкость крышкой, оставляют на 1 час. Затем набухший продукт промывают холодной и водой и добавляют в блюдо по вкусу.

Из сушеных водорослей получается отличный экзотический салат.

Салат из сушеной ламинарии

Необходимые ингредиенты

по 2 большие горсти водорослей ламинария и вакаме

по 4 горсти красных и зеленых соленых водорослей тосака

200 г корня дайкона

сладкий красный перец для украшения

Для заправки

3 см свежего корня имбиря

2 ст. л. сырых кунжутных семян

щепотка черного кунжута

4 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. темного кунжутного масла

1 ст. л. темного соевого соуса

1 ст. л. бульона из даши-но-мото

щепотка острого красного перца

Полезные свойства морской капусты: как вкусно приготовить

Для заправки имбирь натрите на мелкой терке. Кунжут растолките как можно мельче в ступке или смелите в кофемолке в порошок. Смешайте все жидкие ингредиенты заправки, всыпьте кунжутный порошок, добавьте имбирь, черный кунжут и острый красный перец, тщательно перемешайте. Сушеные водоросли замочите по отдельности в холодной воде из соотношения 1 часть водорослей к 6 частям воды. Оставьте для набухания на 7–10 мин. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите. Соленые водоросли положите в дуршлаг и поставьте под холодную проточную воду, пока вся соль не вымоется, примерно на 10 мин. Обсушите. Дайкон нарежьте очень тонкой соломкой (можно использовать корейскую терку). Отрежьте от сладкого красного перца несколько полосок. Выложите все водоросли по отдельности на тарелку, в центр уложите горку дайкона, украсьте сладким перцем. Подавайте немедленно с заправкой, выложенной в маленькие мисочки.

Ламинария в народной медицине

Морская капуста часто входит в различные настойки и отвары.

Например, от запора можно избавиться следующим образом: залить 150 мл горячей воды 1 чайную ложку водорослевого порошка, настоять 1 час, процедить и пить в охлажденном виде перед сном.

Если вы страдаете атеросклерозом, засыпьте в керамическую или стеклянную тару 1 столовую ложку порошка ламинарии, добавьте 100 мл кипятка. Накройте емкость крышкой и подождите 2-3 часа. Полученный объем применяйте в течение дня – в 3 приема. Курс лечения – 1 месяц.

Интересные факты о ламинарии

Всего 30-40 г свежей ламинарии обеспечат вас суточной нормой йода, необходимой для полноценной работы организма.

Ламинария — место «прописки» многих морских беспозвоночных существ.

Длина слоевища Ламинарии японской может достигать 12 метров! Максимальная плотность поселения водоросли отмечена у берегов островов Курильской гряды: на каждый квадратный метр там приходится до 140 кг морской капусты.

Морские ежи — главные враги ламинарии: они объедают молодую поросль растения, порой уничтожая его на 85%.

В Японии можно найти сладости из ламинарии.

Первыми морскую капусту оценили китайцы и японцы в далеком XIII веке. Ламинарию величали морским женьшенем: древним лекарям было известно, что этот продукт позволяет быстро восстановить силы и даже продлить молодость. Поэтому капусту в огромных количествах поставляли в императорский дворец.

Будьте здоровыми.