Горячий свекольник с куриным мясом

Рецепт приготовления

1. Варим куриный окорочок до полной готовности в кастрюле с подсоленной водой.

2. Моем и чистим овощи (картофель, морковь, свеклу и репчатый лук)

3. Натираем на крупной терке в разные миски очищенные морковь и свеклу.

4. Репчатый лук мелко нарезаем.

5. Картофель нарезаем небольшими кубиками в миску с холодной водой.

6. Жарим на сковородке с растительным маслом морковь и лук до готовности.

7. Добавляем в сковородку натертую свеклу и пару поварешек куриного бульона из нашей кастрюли. Тушим овощи под закрытой крышкой минут 15.

8. С готового куриного окорочка счищаем куриное мясо и нарезаем его. Отправляем куриное мясо и нарезанный картофель в кастрюлю с кипящим бульоном. Солим суп по своему вкусу.

9. Когда бульон снова закипит добавляем в него наши обжаренные в сковороде овощи и варим свекольник до готовности картофеля.

10. В готовый свекольный суп добавляем нарезанный чеснок и промытый лавровый лист. Выключаем плиту и даем супу настояться.