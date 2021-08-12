Четыре вкуса

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Горячий свекольник с куриным мясом

Фото к рецепту: Свекольник с куриным мясом (горячий)

Ингредиенты

  • картофель 7 шт.
  • окорочок куриный - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • свекла - 2 шт.
  • свежий чеснок - 2 зуб.
  • соль
  • лавровый лист - 1 шт.
  • вода питьевая - 3 л.
  • растительное масло

Рецепт приготовления

1. Варим куриный окорочок до полной готовности в кастрюле с подсоленной водой.

2. Моем и чистим овощи (картофель, морковь, свеклу и репчатый лук)

3. Натираем на крупной терке в разные миски очищенные морковь и свеклу.

4. Репчатый лук мелко нарезаем.

5. Картофель нарезаем небольшими кубиками в миску с холодной водой.

6. Жарим на сковородке с растительным маслом морковь и лук до готовности.

7. Добавляем в сковородку натертую свеклу и пару поварешек куриного бульона из нашей кастрюли. Тушим овощи под закрытой крышкой минут 15.

8. С готового куриного окорочка счищаем куриное мясо и нарезаем его. Отправляем куриное мясо и нарезанный картофель в кастрюлю с кипящим бульоном. Солим суп по своему вкусу.

9. Когда бульон снова закипит добавляем в него наши обжаренные в сковороде овощи и варим свекольник до готовности картофеля.

10. В готовый свекольный суп добавляем нарезанный чеснок и промытый лавровый лист. Выключаем плиту и даем супу настояться.

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