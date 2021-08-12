Горячий свекольник с куриным мясом

Ингредиенты
- картофель 7 шт.
- окорочок куриный - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- морковь - 2 шт.
- свекла - 2 шт.
- свежий чеснок - 2 зуб.
- соль
- лавровый лист - 1 шт.
- вода питьевая - 3 л.
- растительное масло
Рецепт приготовления
1. Варим куриный окорочок до полной готовности в кастрюле с подсоленной водой.
2. Моем и чистим овощи (картофель, морковь, свеклу и репчатый лук)
3. Натираем на крупной терке в разные миски очищенные морковь и свеклу.
4. Репчатый лук мелко нарезаем.
5. Картофель нарезаем небольшими кубиками в миску с холодной водой.
6. Жарим на сковородке с растительным маслом морковь и лук до готовности.
7. Добавляем в сковородку натертую свеклу и пару поварешек куриного бульона из нашей кастрюли. Тушим овощи под закрытой крышкой минут 15.
8. С готового куриного окорочка счищаем куриное мясо и нарезаем его. Отправляем куриное мясо и нарезанный картофель в кастрюлю с кипящим бульоном. Солим суп по своему вкусу.
9. Когда бульон снова закипит добавляем в него наши обжаренные в сковороде овощи и варим свекольник до готовности картофеля.
10. В готовый свекольный суп добавляем нарезанный чеснок и промытый лавровый лист. Выключаем плиту и даем супу настояться.