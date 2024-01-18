Рецепт итальянского свиного рулета

Приготовить маринад из горчицы, сока лайма, итальянских трав, семян фенхеля, перца чили, растительного масла.

В состав моих итальянских трав входит розмарин, орегано, базилик, шалфей, майоран.

Специи можно подобрать по своему вкусу.

Ровный кусок мяса, у меня карбонад, разрезать ровным пластом.

В толстых местах сделать насечки, чтобы мясо лучше промариновалось.

Хорошо посолить и поперчить.

Посыпать цедрой лайма и измельченным чесноком.

Смазать приготовленным горчично-лаймовым маринадом со специями.

Свернуть в рулет и связать кулинарной нитью или поместить в специальную сетку для рулетов.

Поместить рулет в контейнер и отправить в холодильник на 10-20 часов.

Перед запеканием достать рулет из холодильника и дать ему согреться до комнатной температуры.

Полить сверху растительным маслом и поставить в духовку при температуре 220 градусов на 30 минут.

Затем снизить температуру до 130 и запекать ещё час или час-двадцать (зависит от размера).

Затем выключить духовку и дать "отдохнуть" поркетте в духовке ещё минут 20.

Смешать 1 чайную ложку мёда с 3 столовыми ложками горчицы с зернами и смазать верх поркетты, предварительно удалив сетку.

Украсить поркетту можно майонезной сеточкой, зеленью, цитрусовыми.