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Четыре вкуса

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Рецепт итальянского свиного рулета

Фото к рецепту: Поркетта - итальянский свиной рулет

Ингредиенты

свинина - 1 кг

цедра лайма - 1 ч.л.

чеснок - 4 зубчика

соль

черный перец

-маринад -

горчица - 2 ст.л.

лайм (сок лайма) - 2 ст.л.

масло растительное - 2 ст.л.

фенхель (семена) - 1 ч.л.

итальянские травы - 1 ч.л.

перец чили - 0,5 шт.

оливковое масло - 3 ст.л.

-для обмазки -

горчица с зернами - 3 ст.л.

мед - 1 ч.л.

зелень - для украшения

Рецепт приготовления

Приготовить маринад из горчицы, сока лайма, итальянских трав, семян фенхеля, перца чили, растительного масла.

В состав моих итальянских трав входит розмарин, орегано, базилик, шалфей, майоран.

Специи можно подобрать по своему вкусу.

Ровный кусок мяса, у меня карбонад, разрезать ровным пластом.

В толстых местах сделать насечки, чтобы мясо лучше промариновалось.

Хорошо посолить и поперчить.

Посыпать цедрой лайма и измельченным чесноком.

Смазать приготовленным горчично-лаймовым маринадом со специями.

Свернуть в рулет и связать кулинарной нитью или поместить в специальную сетку для рулетов.

Поместить рулет в контейнер и отправить в холодильник на 10-20 часов.

Перед запеканием достать рулет из холодильника и дать ему согреться до комнатной температуры.

Полить сверху растительным маслом и поставить в духовку при температуре 220 градусов на 30 минут.

Затем снизить температуру до 130 и запекать ещё час или час-двадцать (зависит от размера).

Затем выключить духовку и дать "отдохнуть" поркетте в духовке ещё минут 20.

Смешать 1 чайную ложку мёда с 3 столовыми ложками горчицы с зернами и смазать верх поркетты, предварительно удалив сетку.

Украсить поркетту можно майонезной сеточкой, зеленью, цитрусовыми.

Фото рецепта

Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 1Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 2Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 3Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 4Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 5Поркетта - итальянский свиной рулет: шаг 6
Кушать подано!
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