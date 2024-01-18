Рецепт итальянского свиного рулета

Ингредиенты
свинина - 1 кг
цедра лайма - 1 ч.л.
чеснок - 4 зубчика
соль
черный перец
-маринад -
горчица - 2 ст.л.
лайм (сок лайма) - 2 ст.л.
масло растительное - 2 ст.л.
фенхель (семена) - 1 ч.л.
итальянские травы - 1 ч.л.
перец чили - 0,5 шт.
оливковое масло - 3 ст.л.
-для обмазки -
горчица с зернами - 3 ст.л.
мед - 1 ч.л.
зелень - для украшения
Рецепт приготовления
Приготовить маринад из горчицы, сока лайма, итальянских трав, семян фенхеля, перца чили, растительного масла.
В состав моих итальянских трав входит розмарин, орегано, базилик, шалфей, майоран.
Специи можно подобрать по своему вкусу.
Ровный кусок мяса, у меня карбонад, разрезать ровным пластом.
В толстых местах сделать насечки, чтобы мясо лучше промариновалось.
Хорошо посолить и поперчить.
Посыпать цедрой лайма и измельченным чесноком.
Смазать приготовленным горчично-лаймовым маринадом со специями.
Свернуть в рулет и связать кулинарной нитью или поместить в специальную сетку для рулетов.
Поместить рулет в контейнер и отправить в холодильник на 10-20 часов.
Перед запеканием достать рулет из холодильника и дать ему согреться до комнатной температуры.
Полить сверху растительным маслом и поставить в духовку при температуре 220 градусов на 30 минут.
Затем снизить температуру до 130 и запекать ещё час или час-двадцать (зависит от размера).
Затем выключить духовку и дать "отдохнуть" поркетте в духовке ещё минут 20.
Смешать 1 чайную ложку мёда с 3 столовыми ложками горчицы с зернами и смазать верх поркетты, предварительно удалив сетку.
Украсить поркетту можно майонезной сеточкой, зеленью, цитрусовыми.
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