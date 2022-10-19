Вкусный пирог с рисом, грибами и курицей

Ингредиенты
тесто:
мука – 160 гр.
кефир – 200 мл.
яйцо – 2 шт.
соль – 1/2 ч.л.
сода – 1/2 ч.л.
разрыхлитель – 1/2 ч.л.
начинка:
шампиньоны свежие – 100 гр.
сыр твердый – 120 гр.
рис – 80 гр.
филе куриное – 200 гр.
лук – 1 шт.
фасоль стручковая – 60 гр.
горох зеленый – 40 гр.
соль
специи
масло растительное - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Рис отварить в подсоленной воде до готовности;
Грибы нарезать пластинками и обжарить на растительном масле до готовности, посолить по вкусу;
Курицу нарезать небольшими кубиками и обжарить с луком до готовности, посолить по вкусу;
Форму для выпечки (диаметр 20 см) смазать растительным маслом, дно выстелить бумагой для выпечки;
Выложить подготовленные ингредиенты слоями: грибы – сыр (натереть на крупной терке) – рис – курица – стручковая фасоль и зеленый горошек;
В глубокой миске смешать яйца, соль, кефир. Добавить муку, смешанную с содой и разрыхлителем и тщательно перемешать;
Вылить тесто поверх всех слоев и разровнять;
Выпекать при 180 градусах 35-40 минут, пока пирог не подрумянится;
Готовый пирог остудить до теплого состояния, затем перевернуть на тарелку;
Можно подавать как в теплом виде, так и в холодном, но особенно вкусно, когда сыр еще тянется!
Кушать подано!
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