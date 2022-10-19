Вкусный пирог с рисом, грибами и курицей

Ингредиенты

тесто:

мука – 160 гр.

кефир – 200 мл.

яйцо – 2 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

начинка:

шампиньоны свежие – 100 гр.

сыр твердый – 120 гр.

рис – 80 гр.

филе куриное – 200 гр.

лук – 1 шт.

фасоль стручковая – 60 гр.

горох зеленый – 40 гр.

соль

специи

масло растительное - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Рис отварить в подсоленной воде до готовности;

Грибы нарезать пластинками и обжарить на растительном масле до готовности, посолить по вкусу;

Курицу нарезать небольшими кубиками и обжарить с луком до готовности, посолить по вкусу;

Форму для выпечки (диаметр 20 см) смазать растительным маслом, дно выстелить бумагой для выпечки;

Выложить подготовленные ингредиенты слоями: грибы – сыр (натереть на крупной терке) – рис – курица – стручковая фасоль и зеленый горошек;

В глубокой миске смешать яйца, соль, кефир. Добавить муку, смешанную с содой и разрыхлителем и тщательно перемешать;

Вылить тесто поверх всех слоев и разровнять;

Выпекать при 180 градусах 35-40 минут, пока пирог не подрумянится;

Готовый пирог остудить до теплого состояния, затем перевернуть на тарелку;

Можно подавать как в теплом виде, так и в холодном, но особенно вкусно, когда сыр еще тянется!

Кушать подано!